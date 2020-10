Surprise au mariage de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja | Instagram

Le 28 août, les youtubeurs et chanteurs renommés Kimberly loaiza Oui Juan de Dios Pantoja ils se sont mariés par des moyens civils, ce qui a attiré l’attention dans la vidéo qu’ils ont partagée récemment, c’est qu’en portant un toast, Kimberly ne l’a pas fait de la même manière que ceux présents.

La nouvelle de leur mariage est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment sur le service de microblogging plus connu sous le nom de Twitter, où les mots «Jukilop wedding» sont devenus assez populaires en très peu de temps, puisque la vidéo ne faisait pas plus que une heure partagée.

C’était par le canal officiel de Kimberly loaiza Que la vidéo de leur mariage ait été partagée menant au même titre, pratiquement instantanément la réaction n’a pas été les visualisations des commentaires mais aussi certaines images de l’événement ont été prises et partagées sur les réseaux sociaux.

Les fans des chanteurs sont vraiment enthousiasmés par cette nouvelle que beaucoup attendaient depuis qu’ils ont annoncé leur réconciliation, comme vous le savez en début d’année lorsque Juan de Dios a demandé à Kimberly Loaiza d’être sa femme, alors qu’ils vivaient ensemble depuis longtemps. demander et le rendre officiel est tout aussi excitant.

Cette réunion était assez petite et seuls quelques amis et famille étaient présents, La Lindura Mayor a assuré que le mariage à l’église serait une fête majeure, bien sûr Juan de Dios Pantoja a ajouté que la fête aura lieu et que je réaliserai une fois le la pandémie a cessé.

Pendant 34 minutes, nous pouvons voir tout le processus de la cérémonie et de la fête, l’un des moments les plus importants de tout mariage est le fait de porter un toast car tout le monde célèbre et envoie ses bons voeux à travers cette action simultanée.

Il est généralement fait avec des boissons pétillantes avec un certain degré d’alcool, mais Kimberly Loaiza ne consomme généralement pas ce type de boisson, elle a donc choisi de lui faire un toast un peu différent car elle avait une autre boisson qui ne contenait pas d’alcool.

De toute évidence de la petite amie Kimberly loaiza Elle était la protagoniste de l’événement, mais sa fille Kima a été celle qui a enlevé les projecteurs dans certaines scènes, car elle était vraiment belle, elle a accompagné ses parents tout au long de la cérémonie.

En même temps qu’ils ont publié la vidéo sur YouTube, d’autres personnes et des haineux ont immédiatement commencé à tirer leurs conclusions, critiquant et déclarant que Kimberly Loaiza était de nouveau enceinte, et que cela mariage ce n’était qu’un écran de fumée pour annoncer sa grossesse dans quelques jours.

Au début de la vidéo, Kimberly et quand Dieu a admis qu’ils n’étaient pas deux personnes parfaites, cependant, ils font tout leur possible pour toujours être au courant non seulement de sa famille, mais de sa carrière et aussi de ses fans, qu’il remercie constamment pour son soutien. et son affection.

Kimberly Loaiza ne prend généralement que et exclusivement les choses positives qui entrent dans sa vie, tout comme Juan de Dios Pantoja, tous deux s’appuient sur chacun de leurs projets et sur la somme des couples que l’on pourrait dire plus solides au milieu du spectacle.

Vous vous souvenez probablement de la vidéo où Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja apparaissent révélant qu’ils s’étaient déjà officiellement réconciliés, dans cette vidéo, Kimberly a mentionné qu’elle avait plusieurs surprises pour ses fans, même s’il n’était pas surprenant qu’ils se marient dans un instant. car c’était plus qu’évident que la surprise ou la nouvelle plaisait de la même manière à ses fans.

Nous espérons que le couple aura un mariage aussi heureux et fort que la relation qu’ils entretiennent ensemble depuis huit ans.

