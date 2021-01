Surprise!, Christina Aguilera pourrait donner vie à Jenni Rivera | AP

Rosie, la sœur de Jenni Rivera, a donné une énorme surprise à tous ses followers en révélant non seulement que le film sur la vie de La Diva de la Banda est déjà en cours mais aussi qu’ils ont déjà un candidat fort pour l’interpréter et elle est Christina Aguilera.

Rosie Rivera a partagé dans Despierta América que l’interprète de Mais je me souviens de toi a déjà été invitée à donner vie à La Grande Dame dans le film biographique que la famille espère sortir à court terme.

Il a souligné que Jenni Rivera serait ravie que ce soit Christina Aguilera qui ait donné sa vie, car elle ressentait une immense admiration pour l’interprète; En outre, il existe d’autres facteurs qui font de l’artiste un candidat fort pour jouer dans ce film.

Selon Rosie Rivera, Christina a des facteurs en sa faveur tels que qu’elle a la possibilité d’augmenter ou de réduire son poids, elle parle couramment l’espagnol et l’anglais et quelque chose qui Jenni Rivera Amaría, qui est extrêmement fière de ses racines latines.

Rivera a partagé que l’artiste avait reçu la proposition de retirer le nom de famille Aguilera d’une manière artistique; cependant, elle a précisé qu’elle voulait que tout le monde soit clair que son père était Latino. Christina Aguilera a partagé que malgré sa maîtrise de l’anglais, l’espagnol était toujours parlé à la maison, une situation qui coïncide avec La diva du groupe.

La sœur de Jenni Rivera n’a pas indiqué si elle avait déjà eu une réponse de l’interprète de tubes tels que Reflejo et Beautiful, la vérité est que Rosie était très excitée que cela se concrétise.

La famille de Jenni Rivera a révélé qu’il existe déjà un scénario pour ledit film et que le scénario et la production seront responsables des lauréats des Oscars.

Il y a longtemps, on parlait de la possibilité de mener la vie de Le papillon du quartier au grand écran; cependant, cela ne ressemblait pas à la réalité aujourd’hui. Les frères de Jenni Rivera ont avoué que la chanteuse rêvait de faire son film qu’elle ne voyait malheureusement pas de concret dans la vie.

Rosie Rivera a avoué à une occasion qu’elle et sa sœur avaient l’habitude de parler dudit film et que Jenni rêvait que c’était la belle actrice Maribel Guardia qui lui donnerait vie; tandis que Rosie rêvait que c’était Charlize Theron elle-même qui jouerait La Diva de la Banda.

Certainement le film qui raconte la vie de Jenni Rivera sera l’un des films les plus attendus de ses fans qui aspirent de plus en plus à leur artiste préféré. Peu importe le passage du temps, Jenni est restée l’une des favorites de la région mexicaine et surtout, une partie essentielle des vacances et des moments d’angoisse.

La vie de l’ancien entraîneur de La Voz a connu de nombreux hauts et bas, il sera donc intéressant de voir comment la famille raconte chaque aspect de sa lutte pour vivre et devenir célèbre. Beaucoup voudront voir des aspects tels que comment Jenni a décidé d’être chanteuse? Comment ses débuts? Comment était-ce d’être une mère célibataire à un jeune âge? Comment a-t-elle découvert que son partenaire avait fait de mauvaises choses à sa propre fille et à elle sœur? et de nombreux autres aspects difficiles.

Il reste également à l’antenne si la question de la séparation de Chiquis Rivera, qui était accusé d’avoir une relation au-delà d’une belle-fille – beau-père avec Esteban Loaiza et s’il y aura plus de secrets de Jenni Rivera à découvrir.