L’une des séries qui a eu le plus de surprises et de divertissements tout au long de ses première et deuxième saisons est Le mandalorien, un bonus supplémentaire a été la surprise qui a été vue à la fin que tant d’internautes ont aimé.

Tout au long de la première saison, les internautes ont été plus que pétrifiés par chacun des épisodes de la série, la même chose s’est produite avec la récente saison numéro deux qui vient de se terminer et qu’au passage le dernier chapitre est sorti maintenant donc il y a probablement un spoiler, soyez prudent!

Le mandalorien Cela a dépassé toutes les attentes depuis le début, avec chacun des chapitres nous avons été surpris encore et encore, car chacun a largement dépassé le précédent, surtout à chaque fois que nous tombons amoureux du personnage adorable que nous appelions depuis longtemps “baby yoda”, et que nous connaissons maintenant comme “Grogu“votre vrai nom.

Le personnage de “Grogu” est devenu si populaire qu’il est devenu une personnalité et une célébrité, sa portée a été telle que des marchandises ont déjà été lancées et sont immédiatement consommées par ses admirateurs.

“Le sauvetage” a été appelé le dernier chapitre de la deuxième saison de la série, une surprise a été présentée qui a laissé beaucoup de gelés mais excités en même temps, mais pour ceux qui sont vraiment fans de la série, ils auraient pu la conclure immédiatement en raison de que certains indices avaient été donnés sur ce qui pouvait arriver et que ce n’était qu’une question de temps avant que cela ne se produise, c’était une simple logique.

C’est dans le chapitre cinq «Le jedi» que le personnage Ahsoka Tano prévient ce qui pourrait arriver dans le cas où Grogu serait conduit à la pierre de Tython par Din Djarin (qui lui trouve un autre Jedi) qui, de toute évidence, est précisément ce qui Cela se produira parce que le “baby yoda” précédemment appelé a exécuté la jéditation dans le chapitre six.

Cette idée était la meilleure qui existait pour qu’un maître de force entraîne le petit à devenir un Jedi, ceci parce qu’Ahsoka Tano elle-même ne voulait pas l’entraîner à cause de la peur qu’elle remarquait en lui, ceci de peur qu’il aille au côté sombre comme cela s’est produit avec son professeur Anakin Skywalker.

Qui a accepté cette tâche et a fini par prendre immédiatement en charge les Dark Troppers était précisément Luke Skywalker, qui s’est consacré pendant des années à étudier les Jedi spécifiquement de l’Ordre Jedi disparu de l’année 9 après Yavin, la plus grande bataille de l’univers des guerres des étoiles.

Le jeune homme vise à trouver plusieurs Padawan pour les instruire petit à petit et avoir son propre temple pour les fabriquer, on pense que Grogu pourrait être son premier apprenti, que plus tard l’avenir du bien-aimé Luke Skywalker nous le connaissons et c’est que son neveu Ben Solo se terminera par sa vie en la réduisant complètement en cendres comme on l’a vu dans “The Last Jedi” en 2017.

Si vous n’avez pas été aussi surpris par l’apparition de Luke Skywalker, voir un autre des personnages les plus aimés de la saga Starwars R2-D2 sera l’un des plus grands plaisirs que nous trouverons à la fin du chapitre 8 de Le mandalorien.

Grogu est l’un des personnages qui a attiré le plus d’attention au sein de l’univers fictif de Starwars, il a réussi à dépasser toutes les attentes et à réussir à toucher le public en même temps qu’il nous a fait rire avec chacun de ses remerciements, en cas de sortie une troisième saison, nous sommes sûrs qu’une fois de plus il volera le cœur des utilisateurs et les excitera avec l’intrigue à laquelle il participe.

