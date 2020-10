Surprise! Kimberly Loaiza et sa première ligne de vêtements avec SHEIN | Instagram

Le youtubeur Kimberly loaiza Aussi connue sous le nom de La Lindura Mayor, elle a partagé avec beaucoup d’émotion une nouvelle spectaculaire! Il passionnera sûrement ses millions de fans, car il est sur le point de lancer une ligne de vêtements aux côtés de l’entreprise SHEIN.

Pendant quelques semaines que Kimberly était extrêmement excitée car elle avait des nouvelles qu’elle voulait partager avec ses followers, il y a quelques heures, elle a décidé de montrer une image qui la réfère ensuite ligne de vêtements.

Il y a quelques semaines dans une vidéo qu’il a partagée avec Juan de Dios Pantoja, où ils ont révélé des nouvelles qui pour beaucoup étaient déjà évidentes, comme leur réconciliation et la situation sentimentale dans laquelle ils se trouvaient, à partir de ce moment. Kimberly loaiza J’avais déjà connaissance de ce nouveau projet, mais la connaissant je garde tout jusqu’à la fin.

Kimberly Loaiza et son mari Juan de Dios Pantoja ont réussi à devenir des célébrités imposantes sur les réseaux sociaux, et bien qu’ils aient plusieurs projets à portée de main, ils ont toujours tendance à n’en démontrer qu’une petite partie et seulement quand c’est dû, ils sont fascinés par le maintien du mysticisme dans leurs affaires. .

Je suis tellement excitée par ça, ma première collection de vêtements, je ne peux plus attendre, c’est l’une des surprises que j’avais en réserve, j’espère que ça vous plaira beaucoup, Cuteness », écrit Kimberly Loaiza sur son compte Twitter.

Comme d’habitude, ses followers ont immédiatement commencé à interagir avec ladite publication, elle a été partagée plus de 692 fois, elle a été citée environ 64 fois et elle compte déjà 16 800 “likes”.

La marque avec laquelle Kimberly Loaiza travaillera est SHEIN, vous l’avez probablement déjà imaginé car elle collabore avec cette entreprise depuis longtemps, comme vous vous en souvenez quand Kima, sa fille avait quatre mois, ils ont invité Kimberly à participer à un défilé de mode de la marque elle-même, ce podium était à Paris , c’est devenu un événement des plus impressionnants.

Que Kim continue, vous pouvez faire plus que ce que vous réalisez, j’espère que vous réalisez tous vos rêves je vous souhaite le meilleur, je suis impressionné par vous je me souviens quand j’ai vu votre vidéo pour la première fois et vous n’étiez pas encore si célèbre mais j’aime votre expression, votre joie et cette belle énergie », a écrit une internaute dans son message.

À pas de géant qui Kimberly loaiza Elle est devenue une célébrité sur Internet, même si elle ne sait pas si c’est simplement une collaboration avec SHEIN ou en tant que femme d’affaires, ce serait étonnant qu’elle entre dans ce type de marché, cela prolonge encore sa carrière de personnalité Internet.

Il y a déjà assez de projets qu’il a La plus grande gentillesseBien qu’elle ait plusieurs choses à faire, elle a toujours du temps pour sa fille Kima et pour Juan de Dios Pantoja, son mari aujourd’hui.

Sans aucun doute, Kimberly Loaiza a réalisé ce que très peu de choses, ce qui ressort beaucoup dans sa carrière, c’est la période où elle a été au milieu, c’est environ trois ans et demi.

Ce qui est curieux, c’est que ce n’est sûrement pas le seul projet qu’il a préparé ou la seule surprise pour ses fans, il faudra simplement attendre d’en savoir un peu plus sur eux, chaque jour il pourra surprendre ses mignonnes (c’est ainsi qu’il se réfère à ses fans).

Ce que leurs fans ont sûrement réalisé, c’est qu’étant de la marque SHEIN, leur collection de vêtements sera sûrement assez accessible économiquement et ainsi leurs millions de fans pourront acquérir ces pièces sans problème.

Sûrement au moment où vous lancerez vos vêtements, ils deviendront la nouvelle mode, non seulement au Mexique, peut-être dans d’autres pays d’Amérique latine, cela se produira également sans problème.

