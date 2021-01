Surprend “Lupin” pour son audace et son pur divertissement | Instagram

La première série sortie sur la plateforme Netflix Cette année, il a été “Lupin” et les utilisateurs ont assuré qu’il récupère le meilleur du divertissement pur, il surprend aussi par son audace et son intelligence, donc si vous ne l’avez pas encore vu, c’est le bon moment.

“Lupin“, la nouvelle série Netflix a été assez surprenante pour son audace, son intelligence et sa capacité à transformer le divertissement pur en un jeu de prov0cation colossal qui surprend dans chacun de ses chapitres.

Le voleur en col blanc le plus célèbre de la littérature arrive à nouveau à la télévision avec toute sa vigueur et son talent pour la tromperie.

Le littéraire Arsenio Lupin est toujours au milieu d’une situation meurtrière, sur le point de commettre le vol du siècle ou, dans le meilleur des cas, de flirter avec une dame.

Sa version télévisée de “Lupin”, la nouvelle série Netflix, montre un Assane Diop sérieux qui a toute l’intelligence brillante du personnage, mais malheureusement pas son charme infaillible.

Cet étrange hybride entre métaférence et quelque chose de plus ingénieux est un homme sobre et déterminé, qui a un objectif en tête et qui est, bien sûr, un vol à grande échelle.

Cependant, contrairement au héros littéraire, ce voleur en col blanc est également un joueur expérimenté dans l’art de passer inaperçu.

Peut-être, l’un des éléments les plus intéressants de la libre adaptation de l’œuvre de Leblanc est-il de prendre les points les plus élevés de l’histoire littéraire pour en faire un jeu de miroirs.

Entre les deux versions de la réalité, le personnage tisse un réseau soigné de tromperie et de pièges subtils, afin de tracer un réseau monumental qui a pour objectif un vol, mais aussi une vengeance et une rédemption.

Pendant les premières minutes de la série, l’aspect monumental de l’objectif de Diop semble le submerger et, debout devant la boîte en verre qui abrite un collier inestimable, le personnage a l’apparence d’une ombre.

L’un des nombreux ouvriers qui visitent le musée à minuit, stupéfait par la stature des œuvres et des trésors qui l’entourent.

Cependant, petit à petit, l’intrigue s’enroule autour du personnage devenant de plus en plus puissant, et il est bientôt clair que tout ce semblant d’humilité n’est qu’une façade.

Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, Diop se retrouve obsédé par le chevalier voleur imaginé par Leblanc, faisant de sa méthode une recréation en direct du classique littéraire.

C’est cette utilisation perspicace des ressources qui reflètent le livre, tout en permettant à l’action d’avancer à l’écran, qui fait de Lupin une heureuse combinaison de plusieurs éléments très efficaces.

La série est à la fois la narration d’un film Heist dans sa forme la plus pure, ainsi qu’une bonne histoire dans laquelle le protagoniste a tous les attributs du mystérieux anti-héros.

La combinaison des deux crée un protagoniste qui n’est pas exempt de faire des erreurs, mais dont la ruse surpasse ses expériences ratées.

Comme Arsène Lupin, Diop se retrouve à la recherche d’un but et le scénario ne se donne pas beaucoup de mal pour le montrer immédiatement.

L’intrigue entière est un puzzle dont les pièces ne sont pas immédiatement visibles et englobent plus que la dynamique du vol.

Avec la méthode Sherlock Holmes et quelques clins d’œil à Inside Man, chaque chapitre de la série est une collection de références croisées.

Ce qui se renforce alors que Diop montre ses vraies couleurs et la qualité colossale de son ambition, c’est alors que le vrai jeu commence en pleine force.

