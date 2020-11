Mane d’Acapulco Shore surprend dans une pose formidable sur un yacht | Instagram

L’influenceur et ancien membre d’Acapulco Shore, l’une des émissions de téléréalité les plus regardées de tout le Mexique, Manelyk González également connu sous le nom de Crinière, l’élève a ravi les internautes en publiant deux photographies montrant sa silhouette dans une pose exquise en prenant un bain de soleil sur un yacht.

L’influenceur est connu pour avoir été l’un des membres de l’Aca Shore house parmi les plus controversés, Mane est aussi une personnalité des réseaux sociaux ainsi qu’une mannequin et femme d’affaires.

Malgré le fait que sur son compte Instagram officiel, il ait relativement “peu de followers” (10 000 au total) par rapport à d’autres célébrités, sa propre popularité a depuis augmenté de sorte qu’il est apparu dans des émissions de télévision. Rive d’Acapulco.

Nous l’avons également vue sur certaines photos que Celia Lora elle-même a partagées qui était “le patron” (le patron) chez Aca Shore, il y a quelques semaines avec la Matrioska et d’autres personnalités de l’émission de téléréalité, ils ont décidé de partir en vacances. D’après ce que l’on pouvait voir sur les clichés, tout le monde a apprécié les paysages, la plage et surtout les photos téléchargées de leurs corps sculptés.

En particulier Manelyk Elle a une silhouette enviable surtout parce qu’elle la maintient sur la base de l’exercice, la preuve de cela à certaines occasions l’a montré, en fait récemment elle est apparue dans l’un des clips vidéo du programme Hoy où elle montrait et donnait quelques conseils pour faire des abdos et maintenir un abdomen marqué comme le sien.

Bien que Mane n’ait pas nié avoir fait quelques ajustements esthétiques, c’est aussi un grand effort physique pour maintenir sa silhouette, en plus qu’il le fait sûrement aussi pour la santé plus que pour l’esthétique.

Dans la photo qu’il a partagée le 12 octobre, il apparaît au sommet d’un yacht, l’image est fascinante car on voit la combinaison du ciel et de la mer bleue dans différents tons de fond, au premier plan est Crinière Se penchant en arrière, elle lève les pieds alors cette action a également fait monter ses hanches, elle porte un maillot de bain deux pièces avec un imprimé animal, sa peau bronzée brille avec la lumière du soleil et cela a sûrement captivé ses fans.

Sur la deuxième image on la voit à côté de son petit ami Jawy Méndez qui faisait également partie des membres du rivage d’Acapulco en même temps qu’elle, Jawy la prend par la taille et Manelyk montre à nouveau ses courbes avec fierté.

La raison de ces photographies était la célébration de l’anniversaire de Manelyk apparemment, ces images ont été prises à Cozumel, au Mexique.

Bien que beaucoup aient commenté que la personnalité de Mane est un peu capricieuse (à cause des scènes en réalité), il y a ceux qui conviennent sûrement qu’il est quelqu’un de vraiment adorable, cependant, les circonstances le font réagir immédiatement, car il est aussi une femme qu’il n’a pas tendance à se taire et à défendre ce qu’il considère comme le sien.

Au fil des saisons où elle a participé à Acapulco shore, on s’est également rendu compte que Manelyk est une amie fidèle et une très bonne compagne, pourtant son personnage l’a parfois dépassée et elle réagit immédiatement aux situations qu’elle n’aime pas en diffusant. votre avis sans se soucier de rien.

Il a eu l’occasion de participer à la fois au cinéma et à la télévision, petit à petit, il s’est fait un nom et peut-être il participe à des projets qu’il partagera sûrement avec nous à l’avenir, nous espérons que sa popularité grandira et continuera avec son essence une femme indépendante ainsi qu’une personne déterminée à faire ce qu’elle veut.

