Tout le Surrey, à l’exception de Waverley, tout le Buckinghamshire, le Bedfordshire, le Hertfordshire, le Berkshire et une partie du Hampshire sont touchés. Hastings et Rother, qui sont proches de la frontière du Kent, sont également inclus, tout comme Portsmouth, Gosport et Havant.

Peterborough passe également au niveau 3, ce qui touche les navetteurs long-courriers.

La sombre nouvelle a été annoncée aux Communes par le secrétaire à la Santé Matt Hancock après de fortes hausses à Covid-19 dans les villes de banlieue.

«Alors que nous entrons dans les mois les plus froids, nous devons être vigilants et garder ce virus sous contrôle», a-t-il déclaré.

Il y avait de bonnes nouvelles pour Bristol et North Somerset, qui passeront au niveau 2 à partir du niveau 3, et Herefordshire passera du niveau 2 aux restrictions les plus basses, au niveau 1.

Il y avait une déception pour les villes du nord et les villes de comté ailleurs, qui plaidaient pour être placées dans un palier inférieur. Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, s’est plaint qu’il y avait un «cas clair» pour que sa région passe au niveau 2.

Il a accusé les ministres de prévoir de «surcompenser» la décision d’autoriser l’assouplissement des restrictions à Noël, malgré les craintes d’un pic d’infections, en maintenant des restrictions strictes sur le Nord.

Les règles de niveau 3 signifient que les pubs, les restaurants et les cafés doivent fermer ainsi que les théâtres, les centres de jeux intérieurs, les casinos, les salles de bingo et les cinémas. Il est également interdit de socialiser dans les jardins privés, tandis que les hôtels et les chambres d’hôtes doivent fermer sauf pour des raisons essentielles.

Les nouvelles bordures entreront en vigueur samedi.

La plus grande confiance hospitalière de Londres, Barts Health, a été forcée de commencer à reporter les opérations au milieu des poussées de Covid-19 dans l’est de Londres et près de 32000 cas confirmés en une semaine à travers la ville. La confiance du NHS Barking, Havering et Redbridge, qui gère les hôpitaux Queen’s et King George, a également commencé à annuler les opérations.L’ampleur de la crise croissante des coronavirus à laquelle la capitale est confrontée a été mise à nu par des statistiques officielles montrant un chiffre quotidien record de 6777 nouveaux cas confirmés, les sept taux journalier grimpant à 298,8 pour 100000 habitants, et à 596 à Havering, et 10 arrondissements, principalement dans l’est de Londres, frappés par plus de 1000 nouveaux cas dans la semaine précédant le 11 décembre , en hausse de 184 cas pour 100 000 habitants à la fin de novembre à 277,8 cas pour 100 000 habitants dans les données officielles les plus récentes. À Epsom & Ewell, également à Surrey, le taux est passé de 139 à 237; à Surrey Heath, de 121 à 228 et à Spelthorne de 118 à 247.

Les parties sud du Hertfordshire et de l’Essex ont été placées dans le Tier 3 mercredi, et Kent était déjà dans le Tier 3.

Brighton and Hove, East Sussex, reste au niveau 2. Son taux a presque doublé de 55 à 97 mais est toujours considéré comme faible.

À Guildford, la hausse est passée d’un modeste 101 pour 100 000 le 30 novembre à un niveau de 158.

Dans sa déclaration, le secrétaire à la Santé soulignait l’importance de prendre des précautions à Noël pour limiter la propagation de la maladie, étant donné que janvier et février sont la période de l’année la plus pressée par les services de santé. Il a souligné qu’avec le déploiement du vaccin, il était logique que les gens ne prennent pas de risques inutiles et maintiennent une hygiène de base.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré à Sky News que les ministres devaient être «très, très consciencieux» sur les changements à la hiérarchisation et ont qualifié les évaluations de la situation de «dégrisantes».

M. Burnham a affirmé que le gouvernement avait commis une «erreur» claire à Noël, en assouplissant la loi pour permettre à trois ménages de se réunir entre le 23 et le 27 décembre. », A-t-il déclaré à BBC Breakfast. «Nous verrons, mais il sera très difficile pour les gens ici qui ont fait beaucoup de sacrifices de se mettre dans une bien meilleure position, et en fait, je pense que le moment est venu de permettre au moins une partie du Grand Manchester d’être libérée de ces (Niveau 3) restrictions.

«Mon appel au gouvernement est le suivant: veuillez regarder les preuves, veuillez nous accorder la même considération équitable qui a été accordée à Londres, en particulier.»

Le premier ministre gallois Mark Drakeford, quant à lui, devait modifier la loi au Pays de Galles pour limiter le mélange à seulement deux ménages avant qu’un nouveau verrouillage ne soit imposé.

Elle est survenue alors que des discussions étaient en cours sur la manière dont les élèves retourneront à l’école début janvier, a déclaré un haut fonctionnaire du ministère de l’Éducation.

Susan Acland-Hood, secrétaire permanente du ministère de l’Éducation, a suggéré qu’une déclaration écrite aujourd’hui pourrait annoncer comment les enfants retourneront en classe après les vacances de Noël.

S’adressant aux députés du Comité des comptes publics, Mme Acland-Hood a déclaré: «Il y a des conversations en cours sur la manière exacte dont les parents et les élèves repartiront au début du mois de janvier, mais je crains de ne pas pouvoir parler au comité de que ce matin.

Meg Hillier, présidente du comité, a déclaré qu’il était «ridicule» que le dernier jour du trimestre pour de nombreuses écoles en Angleterre, les parents et les chefs d’établissement ne sachent pas ce qui se passe la première semaine de janvier.