La star de This Is Us Susan Kelechi Watson a mis fin à ses fiançailles avec l’acteur Justin Lincoln Smith. Watson a partagé la nouvelle dans un article sur Instagram célébrant l’élection du président élu Joe Biden samedi. Watson, 38 ans, et Lincoln se sont fiancés en septembre 2019, et elle a depuis supprimé l’annonce sur sa page Instagram.

“Et je pensais que devenir célibataire allait être la seule chose mouvementée qui m’arriverait cette année”, a écrit Watson sur sa story Instagram, rapporte Entertainment Tonight. Elle faisait probablement référence à l’élection, car elle a également célébré la victoire de Biden et de la vice-présidente élue Kamala Harris à un autre poste. “Le prochain président et vice-président de ces États-Unis! JOE BIDEN et le créateur d’histoire KAMALA HARRIS !!!” elle a écrit, à côté d’une photo des deux.

Watson et Smith ont annoncé leurs fiançailles dans une paire de publications Instagram, où elle a montré une bague de fiançailles en saphir, rapporte PEOPLE. “Forever Ever”, ont-ils écrit. “Ils diront son amour et ils ne sauront jamais que c’est l’amour. Car quand ils appelleront son nom, il répondra à l’amour sans hésitation.” Cette publication, ainsi que d’autres, dont Smith, ont été supprimées du compte Instagram de Watson.

Watson est surtout connu pour avoir joué Beth Pearson dans le drame familial de NBC This Is Us, qui vient de commencer sa cinquième saison le mois dernier. Dans la série, son personnage est marié à Randall Pearson de Sterling K. Brown. La série prévoit d’aborder certains événements du monde réel, comme le mouvement Black Lives Matter et la pandémie de coronavirus. Dans une récente interview avec Entertainment Weekly, Watson a déclaré qu’elle était ravie de voir comment la série abordait ce problème.

“Ce dont je suis fière avec cette émission, c’est que nous avons abordé de nombreux problèmes Black Lives Matter en cours de route de toute façon, donc la façon dont cela nous vient maintenant est d’une toute nouvelle manière, qui en tant que femme noire me souffle – c’est douloureux et pourtant je suis content du changement qui se produit », a déclaré Watson au magazine le mois dernier. “Mais je crois que nous avons montré un témoignage honnête de qui nous sommes. Nous l’avons apporté aux gens d’une manière qu’ils n’avaient jamais vue à la télévision auparavant, et avons également montré ce qu’est la lutte en tant que Noir. enfant, comparé à un enfant blanc. Mon espoir est que [the show] l’attaque d’une manière encore plus forte directement liée à l’affaire Black Lives Matter. C’est quelque chose qui me passionne beaucoup. “

Nouveaux épisodes de This Is Us diffusés les mardis à 21 h HE sur NBC. Watson a été nominé pour le Critics Choice Award de la meilleure actrice de soutien dans un drame plus tôt cette année. Elle et ses co-stars ont également remporté le prix Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series Award aux Screen Actors Guild Awards en 2018 et 2019.