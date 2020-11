S

Usanna Reid a été submergée d’émotion lors de l’émission Good Morning Britain d’aujourd’hui alors qu’elle parlait d’un homme autiste déchiré de sa mère pendant la pandémie.

L’hôte du GMB discutait de l’histoire à la lumière des plans du gouvernement visant à déployer des tests rapides de Covid-19 pour permettre aux résidents de voir leurs proches pour Noël.

Reid a commencé à lire un message d’une mère dont le fils de 26 ans vit dans une maison de soins à cause de son autisme grave.

Le couple est séparé depuis deux mois en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Reid a commencé l’histoire: «Suzanne sur Facebook dit:« Mon fils est gravement autiste et vit dans une maison de retraite.

Sa voix a alors commencé à se briser en disant: “Il est désemparé de ne pas pouvoir me voir … ou … ou rentrer à la maison pour me rendre visite.”

Le Dr Hilary Jones est ensuite intervenu pour soutenir sa co-animatrice afin de lui donner un moment pour retrouver son calme.

«C’est déchirant. C’est une conséquence très cruelle de cette maladie », a-t-il expliqué en reconnaissant que les personnes âgées« arrivent à la fin de leur vie et doivent donc être en contact avec les personnes qui les aiment le plus ».

Reid s’est ensuite excusé auprès des téléspectateurs et a expliqué pourquoi l’histoire avait eu un tel impact sur elle.

“Je suis vraiment désolé d’avoir été affecté, mais vos histoires sur les personnes que vous ne pouvez pas voir dans les maisons de soins … Ce projet pilote de test des maisons de soins est en cours dans 20 maisons de soins, cela devrait être en place dans chaque maison de soins maintenant . »

Pendant ce temps, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a révélé qu’il avait une expérience personnelle du chagrin des foyers de soins.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «C’est déchirant, n’est-ce pas? Et vraiment difficile.

«Je le sais aussi par des circonstances personnelles en ce qui concerne les membres de ma propre famille… qui sont dans le même genre de situation. C’est très difficile.

«Le problème est que nous savons que lorsque ce virus pénètre dans les maisons de retraite, nous savons que les personnes vivant dans les maisons de soins y sont particulièrement vulnérables et qu’il sévit, et nous devons donc tous les deux protéger les gens contre le virus, mais aussi le faire en tant que de la manière la plus humaine possible, et nous connaissons l’impact sur la santé des gens, sans parler de tout le reste, du fait de ne pas pouvoir voir les visiteurs. »

M. Hancock a déclaré qu’il espérait avoir des tests pour les visiteurs des foyers de soins en place pour toutes les maisons de soins en Angleterre «d’ici Noël», avec un projet pilote actuellement en cours dans 20 foyers, mais a admis qu’il y avait des défis étant donné que le secteur est en grande partie géré par le secteur privé. .

«Ce déploiement sera un défi, mais nous devons nous assurer que les bonnes règles et protocoles sont en place afin que les tests assurent la sécurité des personnes», a-t-il déclaré.