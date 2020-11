P

La styliste et la styliste Susannah Constantine a révélé qu’elle était alcoolique et qu’elle était en convalescence depuis près de sept ans.

Mais le présentateur a déclaré qu’il était «libérateur» de reconnaître être alcoolique.

L’ancien concurrent de Strictly Come Dancing a déclaré: «Ce n’est pas quelque chose dont j’ai vraiment parlé avant, mais c’est important.

(

Susannah Constantine et Trinny Woodhall

/ .)

«Je suis en convalescence, donc je suis alcoolique et je suis en convalescence depuis près de sept ans maintenant», a-t-elle déclaré au podcast My Mate Bought A Toaster – qui est animé par le comédien Tom Price et voit des célébrités parler de leur Achats Amazon.

«En tant que toxicomane, souvent ce que vous faisiez, et certainement ce que j’ai fait, je mettais tous mes propres défauts – je trouverais quelqu’un d’autre à qui les attacher.

«Et donc je pensais que mon mari était passif agressif, mais en fait, c’était moi qui était passif agressif.

«Et que j’ai réalisé au fil du temps et étant en convalescence.

«J’étais la terrible, la colère passive-agressive et mon pauvre mari était celui qui devait vivre avec.»

Constantine, qui avait déjà parlé d’arrêter de boire, est en convalescence depuis 2013.

Elle a raconté au podcast le moment où elle a reconnu qu’elle avait un problème.

«C’était tellement libérateur. Je ressentais beaucoup de honte la plupart du temps… le soulagement était si immense parce que je pouvais le changer.

(

Constantine avec Strictly Come Dancing

/ PA)

«Je n’avais pas à essayer de changer quelqu’un d’autre. C’était à moi.

«J’étais responsable et responsable de devenir une meilleure personne et de devenir sobre et bien.

«Et c’était donc le soulagement le plus extraordinaire d’avoir ce moment d’ampoule.»

Lorsqu’on lui a demandé si elle buvait pendant qu’elle travaillait et si cela affectait son travail, Constantine a répondu: «Non, je fonctionnais très bien.»

Constantine est surtout connue pour son rôle dans What Not To Wear, qu’elle a co-animée avec Trinny Woodall de 2001 à 2005.

Le présentateur, dont les premiers petits amis comprenaient le fils de la princesse Margaret, le vicomte Linley, et Imran Khan, est marié à l’homme d’affaires Sten Bertelsen.

Ils vivent dans le West Sussex et ont grandi des enfants – Cece, Esme et Joe.

Parlant de sa consommation d’alcool dans le passé, elle a déclaré au Mirror en 2017: «L’alcool est amusant quand on est plus jeune, mais c’est aussi une béquille, et cela n’a pas eu un grand impact sur ma vie.»