Suzanne Somers ne fait aucun secret sur sa vie sexuelle à son âge avancé. L’actrice de 74 ans garde son esprit de jeunesse vivant avec son mari de 83 ans en ayant des relations sexuelles deux fois par jour. Cela arrive avec une telle régularité que beaucoup craignaient que sa récente blessure à la colonne vertébrale résulte de sa vie personnelle aventureuse.

Il s’avère que ce n’est pas le cas. Somers a récemment parlé à Page Six et a expliqué qu’elle avait besoin d’une chirurgie de la colonne vertébrale pour réparer sa blessure, ajoutant que la procédure l’avait laissée dans un «collier de chien» selon le point de vente. “Quelle façon de célébrer mon 74e anniversaire – parfois la vie vous donne le majeur”, a déclaré Somers.

La blessure résulte d’une chute dans les escaliers et non d’une blessure pendant la chaleur de la passion. À son domicile de Palm Springs, en Californie, Somers est tombée et a dû être soignée. Elle se remet également d’une fracture à la hanche qu’elle a subie en 2019, ce qui rend sa blessure encore plus choquante.

«Alan et moi avons fait une terrible chute… J’attendais en haut des escaliers – c’est ce qui se passe quand vous êtes tellement amoureux l’un de l’autre – j’attendais en haut des escaliers Alan, l’amour de ma vie, et j’ai une béquille, et il attrape ma main et fait des faux pas et il descend », a déclaré Somers au outelt. “Parce que nous nous tenons la main, c’est le problème d’être amoureux l’un de l’autre, je vais au-dessus de lui.”

Somers a poursuivi, ajoutant quelques injections d’humour en cours de route en notant qu’elle avait “eu plus de plaisir à être au-dessus de lui” dans le passé. «J’ai beaucoup de matériel en moi… ça va être très amusant de passer par les aéroports», dit-elle. “J’ai un collier de chien … ma nouvelle chanson thème est, ‘Combien coûte ce chien dans la fenêtre. Je ne peux pas tourner la tête … Je dois garder ça droit devant moi. Pas de blague.”

L’actrice Step-by-Step a également noté que cette fête est la première fois qu’elle apparaîtra en public avec sa minerve. C’est aussi sa première tequila depuis l’accident et la visite à l’hôpital. Somers aurait également des relations sexuelles.

«Cela semble kitsch, mais je me suis réveillé hier matin en pensant:« Que fait-il? Il ne rate jamais une occasion », a déclaré Somers à propos de son mari Alan Hamel et de ses soins pendant son rétablissement. «Je me suis amusé. Je dois le remercier 50 fois par jour. Quand quelqu’un est aussi désintéressé et aussi tendre… S’il veut du sexe deux, trois, dix fois par jour.