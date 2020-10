Suzanne Somers se remet d’une opération au cou après avoir déplacé deux vertèbres lors d’une chute dans les escaliers avec son mari Alan Hamel. L’actrice, 73 ans, a révélé sa blessure mercredi sur Instagram, remerciant tous ses followers pour leur “inquiétude” alors qu’elle et son mari “ont pris une pause de notre emploi du temps normal”.

“Comme la plupart d’entre vous le savent, j’ai lutté pendant la majeure partie de l’année avec une fracture de la hanche, puis Alan et moi avons fait une malheureuse chute en descendant les escaliers de notre maison”, a poursuivi Somers. J’ai eu une douleur intense après la chute qui ne se résorbait pas – même après avoir eu de la tequila! “Après” plusieurs scans, “les médecins ont déterminé que deux de ses vertèbres avaient glissé hors de leur place”, ce qui provoquait une pression sur les nerfs et créait cette énorme douleur.”

La star de la Three’s Company a poursuivi en disant qu’elle avait subi une opération au cou pour corriger ces problèmes et qu’elle était maintenant «en voie de guérison». La récupération de son opération nécessitera plus de repos avant qu’elle puisse revenir à faire ses apparitions, a conclu Somers. «J’ai besoin d’un peu plus de temps pour récupérer avant de pouvoir vous rejoindre à nouveau au bar pour nos cocktails virtuels.… Comme toujours, j’apprécie tellement votre amour et votre soutien. Revenez bientôt! Amour, Suzanne.

Les partisans de Somers ont rapidement envoyé son amour pendant cette période difficile. “Je vous prie, à vous et à Alan, que vous vous rétablissiez tous les deux rapidement! Je suis si heureux que vous vous portiez mieux tous les deux. Je vous envoie tant d’amour,” a commenté une personne, tandis qu’une seconde pesait, “Merci pour la mise à jour – nous sommes tous terriblement inquiet alors faites attention! “

L’alun Step by Step a révélé en janvier qu’elle se remettait d’une fracture de la hanche, qui a nécessité six semaines d’alitement. «J’aimerais pouvoir dire que je l’ai fracturée en ayant trop de relations sexuelles», a-t-elle déclaré au New York Post à l’époque. «Mais quand vous avez une hanche fracturée, il n’y a pas de sexe. Il n’y a pas de venant de derrière, de dessus ou de côté ou quoi que ce soit.

«Je pensais qu’à 73 ans, je serais vieille», a-t-elle ajouté en s’adaptant à la vie à 70 ans. “Je suis chronologiquement vieux, mais je ne suis pas vieux. J’aime vieillir parce que j’ai acquis de la sagesse parce que je ne suis pas pillé et parce que j’ai du jus. J’aime mon apparence.”