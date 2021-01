Suzy Cortez détruit Demi Rose Complètement humide! | Instagram

Le beau modèle Suzy Cortez continue de donner quelque chose à dire et continue d’être le favori de nombreuses personnes, car son contenu chaud les garde avec tout et en veut plus, même en laissant le beau modèle ci-dessous Demi Rose.

Suzy Cortez est l’une des mannequins Instagram qui publie le contenu le plus incroyable sur son compte officiel, cherchant toujours à promouvoir sa page privée où vous pouvez pleinement observer sa silhouette.

Cependant, pendant plusieurs semaines, son compte a été supprimé et même si tout le monde pensait que c’était à cause de son contenu érotique élevé, les raisons sont différentes et en fait elle l’a expliqué elle-même.

Il y a quelques semaines, il a révélé la véritable raison pour laquelle son compte Instagram avait disparu de nulle part, assurant qu’il était victime d’un vol de son appareil mobile dans son pays d’origine, en plus que son compte aurait été piraté par le criminel.

C’est via son compte Twitter officiel, où le mannequin a communiqué que c’était dans la ville de São Paulo qu’ils ont emporté son téléphone portable, prenant possession de son compte Instagram, qui a mystérieusement disparu le 31 décembre. provoquant des spéculations sans fin.

Bonjour, mes amours, j’ai subi un vol dans la ville de São Paulo où mon téléphone portable a été volé et mon Instagram a été piraté, nous sommes avec les autorités judiciaires et bientôt je serai de retour avec mon Instagram, merci pour l’amour », a écrit Cortez.

Et en laissant les mauvaises nouvelles derrière nous, nous vous parlerons d’une photo qui pourrait être récupérée grâce à un compte fan.

Cette fois, le célèbre Suzy Cortez a essayé de rester dans l’esprit de tous les internautes avec une photo qui laisse ses fesses au premier plan portant un minuscule Maillot de bain deux pièces en rose, mais ce n’est pas tout, car le plus excitant était qu’il quittait la piscine, donc c’était complètement humide.

Comme prévu, la mannequin brésilienne a fini par tomber amoureuse de tous ceux qui ont vu la photo puisque ses fans sur les réseaux sociaux étaient là pour lui donner amour et attention, en gardant les yeux carrés.

Cliquez ici pour voir la photographie enflammée de Suzy Cortez.

Il est à noter que depuis plusieurs années, on a déjà pu observer ce mannequin portant des tenues différentes, beaucoup en fait, puisque la jeune femme n’arrête pas de produire de nouveaux contenus, car elle cherche à être l’une des plus reconnues sur les réseaux sociaux bien que Elle est déjà bien connue sous le nom de Miss Bumbum.

Ce n’est pas la première fois que la Brésilienne se tourne sur les réseaux sociaux, puisqu’elle partage constamment des vidéos et des photos qui laissent tout le monde en redemande.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, elle est reconnue dans le monde entier pour être la gagnante du concours de beauté Miss Bum Bum de 2015 et 2019, et en fait, seulement lors de son premier concours, elle a reçu environ 22000 $ pour avoir remporté le concours.

De plus, la fitness girl a également participé au célèbre magazine Play B0y, cependant, la voir ainsi sur Instagram à certaines occasions est surprenante car on ne s’y attend pas.

Suzy Chaque fois qu’il tombe sur, il en profite pour promouvoir son site Web Only Fans où il partage du contenu sans censure et 100% exclusif, mais malgré cela, il a contesté la censure du réseau social à plusieurs reprises, en montrant plus dans ses photographies, montrant qu’il n’a peur de rien.

La belle brésilienne est assez influente, puisqu’elle comptait plus de deux millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel et qu’elle enregistre pour le moment 2.0204 publications, ou c’était avant, puisqu’elle a sûrement déjà perdu tout ce montant.

