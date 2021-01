Suzy Cortez pose depuis le canapé dans son plus beau déshabillé | Instagram

Le beau modèle brésilien Suzy Cortez Il a laissé ses millions d’admirateurs stupéfaits en posant de manière extrêmement exquise avec une lenc3ria de rêve qui a réussi à surprendre de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux.

La mannequin de Rio, Suzy Cortez, via le réseau social Instagram, a partagé une photo enflammée dans laquelle elle pouvait être vue en lingerie rouge.

Il ne fait aucun doute que Suzy Cortez continue d’impressionner ses adeptes avec différentes tenues, dont beaucoup avec de la lingerie assez s3xy.

Un compte de fan du modèle a montré la belle fille de fitness alors qu’elle est harcelée dans un fauteuil, portant sa silhouette sculpturale avec une pièce de lingerie rouge, révélant ainsi ses attributs arrière.

Ce qui ressort le plus, c’est la couleur rouge frappante qui met finalement en valeur la couleur de sa peau et de ses yeux, faisant d’elle l’une des plus belles femmes.

Comment peux-tu savoir Suzy Elle partage continuellement du contenu cand3nte sur ses réseaux sociaux, dans lesquels elle est toujours vue dans de petits vêtements ou simplement comment Dieu l’a mise au monde, afin d’obtenir des followers sur son site OnlyFans.

Il est à noter qu’à plusieurs reprises, Mlle Bumbum a contourné la stricte censure d’Instagram en élevant la température de ses followers en partageant des photos audacieuses où elle vante sa silhouette incroyable.

En fait, au cours de la dernière semaine de décembre, son compte Instagram officiel a été supprimé du réseau social, et beaucoup avaient même pensé que c’était à cause de son contenu, cependant, elle l’a expliqué elle-même.

Il a révélé la vraie raison pour laquelle son compte Instagram a disparu il y a plusieurs semaines, assurant qu’il a été victime d’un vol de son appareil mobile dans son pays d’origine, en plus que son compte a été piraté par des criminels.

Grâce à son compte Twitter officiel, Suzy Il a annoncé que c’était dans la ville de São Paulo où ils ont emporté son téléphone portable, prenant ainsi possession de son compte Instagram, qui a mystérieusement disparu le dernier jour de 2020, provoquant des spéculations sans fin.

“Bonjour mes amours, j’ai subi un vol dans la ville de São Paulo où mon téléphone portable a été volé et mon Instagram a été piraté, nous sommes avec les autorités judiciaires et bientôt je serai de retour avec mon Instagram, merci pour l’amour”, a écrit Cortez.

Mais, après la disparition du compte, certains médias et même ses abonnés ont émis l’hypothèse qu’il aurait pu être résilié par la même société, étant donné le ton élevé du contenu que le modèle publie habituellement, car il conteste constamment la censure.

Cependant, au fil du temps, le mannequin brésilien de 30 ans a réussi à gagner le cœur de milliers de messieurs.

Et c’est comme ça que petit à petit Suzy Cortez Elle a réussi à devenir l’une des femmes de fitness les plus populaires sur les réseaux sociaux, car elle a réussi à attirer plus de 2 millions d’abonnés pour profiter du contenu candide qu’elle partage.

De plus, Cortez, malgré la perte de son compte Instagram, tente de continuer à chouchouter ses millions de followers pour ces différentes plateformes de divertissement, comme TikTok ou Twitter.

D’autre part, il convient de mentionner que l’année dernière, Suzy Cortez est devenue l’une des femmes les plus suivies d’Amérique latine et l’a réalisée grâce à ses photographies spectaculaires.

Et nul doute que Suzy Cortez est l’un des modèles de réseaux sociaux qui publie le contenu le plus incroyable sur son compte officiel, cherchant toujours à promouvoir sa page privée de cette manière.

