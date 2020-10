Suzy Cortez revient soutenir Messi, un cadeau formidable pour les fans | Instagram

Connu pour avoir fait le titre Mlle bumbum pendant deux années consécutives le modèle brésilien Suzy Cortez Un a démontré pourquoi il a remporté ce titre il y a un jour a partagé une photo portant le maillot de Messi montrant son soutien à l’équipe et au joueur argentin.

Tellement de son adoration qu’elle ressent pour Lionel Messi qu’elle a décidé de se tatouer le visage près de ses hanches, Suzy Cortez sait très bien ce qu’elle veut, cependant, même si certains internautes et même les médias en sont venus à penser qu’elle avait une attirance émotionnelle envers lui. joueuse, elle a déclaré à plusieurs reprises que ce n’est que de l’admiration pour le sport et l’excellente façon d’être sur le terrain du joueur, en plus du fait que Messi est un bon ami.

La belle célébrité du Brésil a longtemps été Suzy Cortez Il est devenu populaire sur les réseaux sociaux notamment pour les publications qu’il réalise depuis qu’il a rejoint l’App, depuis lors, que ce soit en photographie ou en vidéo, il sait très bien montrer sa silhouette et capter l’attention des internautes, notamment lorsqu’il s’exhibe. son cul.

Comme toujours, ces photographies ont une réponse immédiate de ses followers, elles s’élèvent à environ 2 millions 400000 followers, qui par coïncidence sont pour la plupart des admirateurs du Mexique, elle-même l’a commentée dans l’une de ses interviews et qu’elle souhaite même pouvoir le faire. vivant dans le pays, mais aujourd’hui sa résidence est en Angleterre.

Demain est le jour du classique et le compte à rebours commence pour qu’ils me suivent le meilleur joueur de l’histoire atteint le record du plus grand nombre de buts car un seul bloc appartient au deuxième meilleur joueur de l’histoire », écrit sa publication.

La tenue qu’il porte Mlle bumbum Il se compose d’un maillot avec le nom de “Messi” porte également le numéro “644” assez grand, ce n’est pas n’importe quel chiffre mais c’est le montant dont l’Argentin a besoin pour battre le record de la marque du footballeur Pelé qui détient le record de 643 buts avec Santos du Brésil.

Pour sa part Lionel Messi Jusqu’à présent, il a 635 buts pour Barcelone, pour cette raison, il tentera de se rapprocher le plus possible de cette marque jusqu’à ce qu’il la dépasse.

Suzy Cortez porte également un minuscule maillot de bain en bas, cela se perd parmi ses charmes que vous avez sûrement identifiés en premier sur les photographies caractéristiques du modèle brésilien.

Si vous voulez voir la photo de Suzy Cortez cliquez sur le LIEN suivant et profitez du panorama de voir Miss Bumbum.

L’autre nouvelle est que je vais faire don de cette chemise commémorative ici sur Instagram aux fans de Blaugrana du monde entier », a écrit Suzy pour terminer sa description.

Le modèle montre trois étapes que vous devez suivre pour que vous ayez la possibilité d’être le gagnant de ladite pièce, dans un premier temps vous devrez cliquer sur la photo, puis suivre leur profil et dans une troisième étape vous devez laisser un commentaire où vous marquez trois amis pour que vous puissiez participer à la tombola et obtenir ce vêtement, si vous le suivez déjà, vous ne ferez que deux étapes très simples.

Vous ne pouvez pas manquer cette occasion d’avoir un objet de collection et encore plus de la belle brésilienne, profitez-en et suivez les étapes pour pouvoir l’acquérir.

Elle finit peut-être par la signer elle-même, ce n’est pas la première fois qu’elle fait un don de ce type, elle en a déjà fait d’autres pour de nobles causes, il ne fait aucun doute que Suzy Cortez Il a réussi à gagner non seulement l’admiration de ses fans mais aussi leur cœur.

