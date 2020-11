Ice-T a partagé une mise à jour sur son beau-père Steve Austin, qui lutte contre le coronavirus. Austin a été hospitalisé en juin et a quitté l’hôpital début août. Cependant, Austin est retourné à l’USI le mois dernier et est sous “oxygène indéfiniment”, a tweeté dimanche la star de Law & Order: Special Victims Unit. Quand Austin est rentré chez lui en août, la femme d’Ice-T, Coco Austin, a déclaré que son père avait perdu 30 livres pendant qu’il était à l’hôpital.

«Mon beau-père ‘Le père de Coco’ était un grave COVID ‘No Masker’ l’a frappé. Pneumonie dans les deux poumons .. 40 jours en USI près de la mort. -T a tweeté dimanche, ajoutant le hashtag, “COVID n’est pas un jeu.” Ice-T a inclus la photo d’Austin portant un masque à oxygène qu’il a partagé en juin.

Mon beau-père «le père de Coco» était un sérieux COVID «No Masker» qui l’a frappé. Pneumonie dans les deux poumons. 40 jours en USI proches de la mort. Maintenant, il est sous oxygène indéfiniment. Ohhh c’est un croyant maintenant .. #COVIDisNotAGame pic.twitter.com/fPEifkJCge – ICE T (@FINALLEVEL) 29 novembre 2020

Austin s’est rendu pour la première fois à l’hôpital fin juin. “Le père de Coco s’est présenté à l’hôpital hier. Covid en AZ”, écrivait simplement Ice-T à l’époque. En juillet, le rappeur a déclaré à Jimmy Fallon qu’Austin était un “type de type Harley Davidson sans masquage” et que le coronavirus “l’avait mis sur le dos”. Il a déclaré que la pneumonie s’était propagée aux deux poumons d’Austin, qui sont endommagés indéfiniment. “Il y a encore des non-croyants”, a déclaré Ice-T à Fallon. “J’ai traversé tellement de choses dans ma vie, je ne veux pas mourir à cause de ça – surtout avec une nouvelle fille. Je suis conscient, je suis inquiet et je suis prudent.”

Le 2 août, Coco a partagé des photos de son père, 63 ans, avec leur famille après sa sortie de l’hôpital. Coco a dit que son père était “lié” à une machine à oxygène, mais il a compris qu’il avait de la chance de survivre. “Il a dit qu’être à l’hôpital pendant un mois était comme une prison”, a écrit Coco. «Pas de fenêtre Pas de visiteurs et rester au même endroit et ne pas pouvoir se promener était en train de l’atteindre. Il ajoute aussi que vous pouviez entendre les gens gémir de douleur pendant la nuit et que certaines personnes ne le faisaient pas… Tellement triste. “

Dans une interview accordée en juillet à Page Six, Coco a déclaré que sa famille était en train de “s’effondrer” pendant la bataille de COVID de son père. “J’envoie autant d’amour que possible, mais je ne peux pas faire grand chose à distance”, a déclaré Coco à l’époque. «Je veux être dans la pièce avec lui en ce moment et lui tenir la main, et juste lui faire savoir que sa famille l’aime, passer à travers, et il est trop tôt pour qu’il aille.