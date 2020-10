La légende des Los Angeles Dodgers “Sweet” Lou Johnson est décédée mercredi soir à l’âge de 86 ans. Son ancienne équipe a confirmé la nouvelle après s’être entretenue avec la femme de Johnson. Selon NBC News, il était malade et est décédé le lendemain de son anniversaire.

“Les Dodgers sont attristés d’apprendre le décès de l’ancien Dodger ‘Sweet’ Lou Johnson. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis”, a déclaré l’organisation dans un communiqué. Johnson a joué pour plusieurs équipes au cours de sa carrière à la MLB, mais il a attiré le plus d’attention pendant son séjour dans le sud de la Californie. C’est avec les Dodgers que Johnson a frappé le circuit gagnant du match contre le Minnesota pour assurer le titre des World Series.

J’étais triste d’apprendre que le héros des @Dodgers 1965 World Series «Sweet» Lou Johnson est décédé. Je me souviendrai toujours de votre sourire. J’envoie mes condoléances et mon amour à votre famille. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre organisation et notre communauté. Puissiez-vous reposer en paix, monsieur. 🙏🏽

Johnson a passé 17 saisons dans le baseball professionnel, dont huit ans dans les majors. Il a joué pour les Chicago Cubs (1960, 1968), California Angels (1961, 1969), Milwaukee Braves (1962), Dodgers (1965-67) et Cleveland Indians (1968). Au cours de sa carrière, il a frappé .258 et enregistré 48 circuits et 232 points produits en 677 matchs. Sa liste de réalisations comprend deux circuits au cours de la Série mondiale de 1965.

La star des Dodgers a commencé sa carrière de baseball professionnel en 1953 lorsqu’il a signé avec les Yankees de New York. Il passa la première partie de sa carrière chez les mineurs avant de faire ses débuts avec les Cubs de Chicago le 17 avril 1960. Il passa ensuite trois saisons dans les majors avant de retourner dans la ligue mineure en 1963-64.

Johnson est finalement retourné dans les majors après un échange qui l’a envoyé aux Dodgers. Le voltigeur de départ gauche Tommy Davis s’est cassé une cheville en mai 1965, ce qui a incité Johnson à se hisser au rang de départ. Il a remplacé Davis en défense tout en frappant .260 et en enregistrant 57 points et 58 points produits en 130 matchs.

Johnson a continué à briller pour les Dodgers en 1966 tout en établissant des sommets en carrière avec 152 matchs, 526 au bâton, 143 coups sûrs, 17 circuits, 71 points et 73 points produits. L’équipe est revenue à la Série mondiale mais a perdu contre Baltimore. Johnson n’est apparu que dans 104 matchs la saison suivante après s’être cassé la jambe. Sa carrière de baseball a pris fin plus tard en 1970 lorsqu’il a pris sa retraite à l’âge de 35 ans.

“Les fans de Dodger se souviendront toujours de son important circuit lors du septième match de la Série mondiale 1965, quand il frappait des mains en courant autour des buts”, a déclaré le président et PDG de l’équipe des Dodgers, Stan Kasten, par ESPN. “Lou Johnson a été une inspiration tellement positive au Dodger Stadium avec nos employés et nos fans ainsi que dans toute la communauté lors des apparitions qu’il a faites au nom de l’organisation.”