Swizz Beatz, un producteur né dans le Bronx, est un homme occupé. Il est le co-fondateur d’une série de combats DJ en ligne, Verzuz, et il possède également une équipe de course. Sa liste ne comprend cependant pas un certain nombre de voitures ou de motos; Beatz possède une équipe de courses de chameaux.

Le mari d’Alicia Keys a révélé l’information lors d’une récente interview avec Variety. Il a déclaré qu’il était le premier Afro-Américain, ainsi que le premier Occidental, à posséder une équipe de courses de chameaux basée au Moyen-Orient. Son équipe, Kaseem Abu Nasser, comprend 12 chameaux rapides et a une maison à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite. Beatz a trouvé le succès tôt étant donné que son équipe a remporté une course jeudi et vendredi.

Tout le chemin de #USA 🇺🇸 Kassem Abu Nasser devient le premier Américain à remporter une course de chameaux en Arabie 🇸🇦 # سباق_النعيرية_للهجن https://t.co/9kVkJITvBk – Olympique saoudien | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) 22 octobre 2020

“Les courses ont lieu en Arabie saoudite, à Dubaï, à Abu Dhabi – dans tout le Moyen-Orient”, a déclaré Beatz à Variety. «C’était incroyable, cependant, de gagner la course en Arabie saoudite, car mes écuries sont à Riyad. Gagner votre première course – votre seule course jusqu’à présent – à domicile est fou. Nous étions à la huitième place pendant longtemps après la course a commencé.

“Alors Nicole – le chameau nommé d’après ma fille – est juste allé pour ça. Wow. Quelles sont les chances?” Beatz continua. “Aucune équipe n’a jamais remporté sa propre course – oubliez que je viens d’Amérique, un Occidental. Aucune équipe saoudienne n’a jamais remporté sa première course. Ce qui est drôle, c’est qu’il existe des versions arabe et anglaise de la course que vous pouvez regarder, et quand l’annonceur criait: “Nicole, Nicole se présente. Des miracles peuvent arriver!” ma fille paniquait. Parlez de cris et de hurlements – ma voix est partie. “

Comme l’a expliqué Beatz, il a des amis au Moyen-Orient qui lui ont servi de porte d’entrée dans le sport. Ses amis à Dubaï ont des équipes et ont enseigné comment cueillir les chameaux et trouver les meilleures lignées et entraîneurs. «J’ai eu le heads-up pendant un moment, mais je n’ai pas appuyé sur le bouton avant COVID. Cela sonnait gros, incroyable et beaucoup de travail, mais je voulais juste le faire. J’ai l’impression que c’est venu vite, mais c’était un long processus », a déclaré Beatz.

En tant que personne ayant passé beaucoup de temps au Moyen-Orient avant d’acheter officiellement son équipe, Beatz en est venu à reconnaître les plus grandes équipes par leurs vestes et leurs couvertures de chameau. Il savait quelles équipes avaient la meilleure réputation. Lorsque Beatz a acheté sa propre équipe, il a utilisé un logo emblématique pour s’assurer que tout le monde connaît les chameaux sur place. Il a mis le Ruff Ryder “R” sur les vestes et les revêtements, faisant référence au label qui présentait entre autres Beatz, DMX et Eve.