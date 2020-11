W

On a tendance à penser que le décor de Bloomsbury est le dernier mot de la décadence sexuelle bohème, mais les cercles arty européens dans lesquels la romancière d’origine allemande Sybille Bedford a évolué tout au long du XXe siècle font que Virginia Woolf et al. ressemblent à des religieuses.

Bedford elle-même a dit une fois qu’elle aurait écrit plus si elle avait passé «moins de temps à être amoureuse» (elle a publié son premier roman, A Legacy, à 45 ans) et à lire la biographie rigoureuse de Selina Hasting, la première vie complète de cet écrivain extraordinaire et quelque peu négligé, on se demande presque comment elle a réussi à écrire.

Non seulement Bedford, qui aimait la bonne nourriture et le vin presque autant que le sexe, a eu plusieurs amours lesbiennes importantes et moins conséquentes (sa dernière grande romance a eu lieu pendant ses 80 ans), mais elle a toujours pris des maisons pendant de longs étés épicuriens paresseux en L’Italie et la France avec sa dernière amante, dont beaucoup étaient liées les unes aux autres par un réseau ahurissant d’enchevêtrements bisexuels.

Bedford est né en 1911 d’une mère juive socialiste et d’un père émotionnellement retiré. Son enfance fut péripatéticienne et dépourvue d’affection et se termina à jamais avec la mort de son père en 1925. Son âge adulte commença proprement avec la mort de sa mère quelques années plus tard, suite à la terrible descente de cette dernière dans la dépendance à l’opium.

L’agitation naturelle de Bedford – elle a déménagé tout au long de sa vie entre Paris, Rome et Londres (où elle s’est finalement installée) et à partir du milieu des années 1920 a renié sa patrie à cause d’Hitler – a été façonnée à la fois par une soif de nouvelles expériences et par les schismes du XXe siècle. l’histoire, bien qu’elle ait échappé à la Seconde Guerre mondiale en l’envoyant en Amérique, au mépris de ses amis et amants qui sont restés et ont beaucoup souffert en France.

C’est au cours de ces années qu’elle a écrit son premier livre – un récit merveilleux et très apprécié d’un voyage au Mexique. Le succès en tant que romancier a pris plus de temps, même si le manque de réussite littéraire n’a jamais empêché Bedford d’établir toujours d’une manière ou d’une autre les amitiés artistiques les plus glamour où qu’elle aille: Aldous Huxley, son mentor, dont elle écrirait la biographie en 1973; Peggy Guggenheim; Martha Gellhorn, qui pendant des années a maintenu à flot Bedford, financièrement délabré, avec de généreux chèques.

Trois romans ont suivi A Legacy, un roman magistral et semi-autobiographique sur la vie de famille aristocratique allemande à la fin du XIXe siècle, mais elle a sans doute été plus acclamée au cours de sa vie pour son journalisme, en particulier sa couverture des principaux procès devant les tribunaux. Hastings est impeccable sur les faits de la vie de Bedford – presque chaque repas et certainement chaque voyage et aventure romantique est exhaustivement détaillé – mais elle s’abstient de faire beaucoup de commentaires sur le personnage de Bedford, laissant plutôt les écrits personnels de Bedford, et la correspondance pas toujours admirative de ses nombreux amis, peignez une image d’un bon vivant très aimé, centré sur lui-même et convivial.

Ce livre est une lecture nécessaire pour les fans de Bedford, mais pour l’essence absolue de la voix sournoise, sensuelle et singulière de Bedford, je préférerais peut-être ses propres mots.