Comme vous vous en souvenez, l’acteur Sylvester Stallone Il fait déjà partie de la famille Marvel pour sa participation à “Guardians of the Galaxy Vol. 2” et maintenant il rejoindra la famille DC Comics avec le prochain film “La brigade suicide“.

Il ne fait aucun doute que cette année a été vraiment incroyable pour les fans de DC Comics, car en plus de Zack Snyder travaillant sur sa coupe “Justice League”, plusieurs films comme “Wonder Woman 1984” et “The Suicide Squad” sont en chemin.

Cependant, ce dernier en particulier a généré de grandes attentes pour avoir James Gunn, responsable des deux films “Guardians of the Galaxy”, considéré comme l’un des meilleurs films de l’univers cinématographique Marvel.

Sylvester Stallone, qui est reconnu pour ses rôles principaux dans des franchises telles que “Rocky”, “Rambo” et “The Indestructibles”, fait déjà partie de la famille Marvel après sa participation à “Guardians of the Galaxy Vol.2”, où il a donné vie au capitaine des Ravageurs, Stakar Ogord.

Maintenant, le célèbre acteur a annoncé qu’il ferait également partie de l’univers cinématographique DC, connu sous le nom de DC Extended Universe.

“The Suicide Squad” sera le film où nous verrons l’acteur de “The Judge”, comme il l’a annoncé dans une vidéo sur le réseau social Instagram où il a commenté qu’il était en route pour le tournage de “La brigade suicide“pour travailler avec James Gunn, qu’il a qualifié de réalisateur formidable.

Cependant, il a également révélé qu’il ne peut pas donner de détails, mais il peut prévoir que ce sera un film spectaculaire et que l’attente en vaudra la peine.

Il n’y a pas de repos pour les fatigués, mais ce que je fais est si gentil que je n’appelle même pas ça du travail, c’est un cadeau. “

Il est à noter qu’à 74 ans, Stallone il continue de travailler sur de nouveaux projets et son personnage Rocky refuse de perdre la vie, en fait on l’a vu l’année dernière dans “Creed II: Defending the Legacy”, et en 2019 l’acteur a déclaré qu’il développait un septième volet du boxeur italo-américain, et il y a des plans pour une série télévisée.

Alors que James Gunn a pour sa part connu un moment sombre de sa carrière lorsqu’il a été renvoyé par Marvel de la direction de “Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

Heureusement pour lui, cependant, juste après cet incident, il a été contacté par Warner Bros. et ils lui ont offert tout projet qu’il voulait réaliser, y compris un film “Superman”.

C’est ainsi que Gunn a choisi “La brigade suicide“et a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un redémarrage de l’original, mais d’une suite.

Comme si cela ne suffisait pas, en plus de “The Suicide Squad”, il y a une série dérivée sur “Peacemaker” en route, ici le personnage fera ses débuts sur grand écran dans le film et sera joué par John Cena, célèbre combattant qui nous avons vu “Bumblebee” et “Don’t Touch Me”.

Le tournage de la série exclusive HBO Max devrait commencer le 18 janvier, et jusqu’à présent, on en sait peu de choses.

HBO Max est sur le point d’explorer les origines du personnage “Peacemaker”, le maître d’armes du très attendu film “The Suicide Squad”, dans la nouvelle série d’action-aventure-comédie-comédie Peacemaker.

HBO Max a allumé la série de huit épisodes de la première saison de la série et l’acteur John Cena reprendra son rôle du film “The Suicide Squad” pour jouer dans la série, et le célèbre réalisateur / scénariste James Gunn écrira les huit épisodes de Peacemaker et en dirigera plusieurs.

Il est à noter qu’après avoir terminé son engagement envers DC Comics, le cinéaste retournera à Marvel pour travailler sur “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, où se conclura l’histoire de Star-Lord, Groot, Drax, Rocket Raccoon, Gamora et Mantis. .

