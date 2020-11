Sylvester Stallone travaille sur l’un des projets les plus stimulants de sa carrière, dont l’enregistrement a été interrompu en début d’année en raison du covid.

La production de “Samaritan” a arrêté ses enregistrements depuis mars, afin de suivre les mesures préventives contre le coronavirus.

Après avoir passé plusieurs mois à l’abri, Stallone est revenu sur le tournage de “Samaritan”, le nouveau film qu’il produit et interprète, sous la direction de Julius Avery.

“Samaritan” raconte l’histoire d’un garçon qui part sur les traces de son super-héros d’enfance préféré, pour savoir s’il est toujours en vie.

Les enregistrements qui avaient été arrêtés à Atlanta début mars ont repris en octobre pour protéger la production de la contagion.

Selon celui qui a joué “Rocky Balboa”, ce film a impliqué une série de défis, car peu d’effets spéciaux ont été utilisés.

Sur son Instagram, Stallone a partagé son enthousiasme pour l’absence d’écran vert et était reconnaissant pour le réalisme des images.

Pour lui, filmer entre les chemins de fer et les immeubles donne un plus à l’enregistrement, même si on doit affronter le froid et la pluie.

«Tout le mérite revient au réalisateur et à l’équipe lourde, qui rendent mon travail plus facile que je ne le mérite», conclut-il.

Bien que le film était attendu en décembre, les semaines où il était impossible de tourner devront être remplacées.

Stallone vient de sortir une série de premières qui n’ont pas été un succès; cependant, ce film promet beaucoup.

