L’acteur de 74 ans est retourné travailler sur le plateau de Samaritan vendredi soir après des mois d’interruption de la pandémie, et seulement deux semaines après la mort de sa mère Jackie Stallone à 98 ans.

Le tournage a repris à Atlanta avec de nouvelles procédures de sécurité, toute l’équipe doit être testée pour COVID-19 et utiliser une protection autour de l’étoile.

Malgré les mesures sanitaires mises en place, Stallone a été vu avec et sans masque tout au long de la journée.

Apparemment, la star de Rocky est arrivée au tournage avec un sweat-shirt bleu, un T-shirt noir et un masque.

Mais ensuite, il a été vu dans son personnage, vêtu d’un sweat-shirt vert, d’un jean foncé, de bottes marron et d’une barbe, alors qu’il se promenait sans protection avec un membre de l’équipe.

Le film suit l’histoire d’un garçon qui découvre un super-héros mythique qui a disparu il y a 20 ans après une bataille épique.

La pandémie a peut-être ralenti son rythme, mais Stallone a encore plusieurs projets à son agenda.

Son prochain film, le thriller dystopique Little America, est en pré-production, et le retour possible de sa lucrative franchise Expendables a été confirmé en août pour un quatrième (et peut-être dernier) film.