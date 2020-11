«Syndrome de l’imposteur», Margot Robbie révèle le mal dont elle souffre | Réforme

La belle actrice Margot Robbie Il a ouvert son cœur à ses partisans et a avoué qu’il souffrait de l’étrange «syndrome de l’imposteur», l’un des plus répandus à Hollywood et dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler.

Margot Robbie a fait une confession au magazine “Glamour UK”, révélant à quel point il est difficile pour une femme d’être prise au sérieux dans l’industrie cinématographique alors qu’elle fait face au syndrome de l’imposteur.

C’est vrai, l’interprète de Harley Quinn a avoué qu’elle souffrait de Syndrome de l’imposteur, c’est-à-dire que la personne affectée, malgré les réalisations et le travail acharné, continue de sentir qu’elle n’est pas à la hauteur de la tâche.

Parfois, je l’ai encore et je pense que tout le monde le remarquera. ‘Comment es-tu arrivé là? Pensez-vous que vous êtes assez bon pour cela? Qui vous a laissé entrer? »« Je révèle.

De plus, Margot Robbie a souligné qu’elle est elle-même sa plus grande critique, car elle est extrêmement exigeante envers elle-même.

Je ne pense pas qu’il y ait une seule chose qui m’a fait penser: «Je l’ai». Je pense toujours: ‘Vous avez commencé à le faire, mais ensuite vous avez fait une erreur, alors la prochaine fois, vous le ferez différemment’ “

Cependant, le plus grand démon qui Robbie Elle est confrontée dans l’industrie au sexisme célèbre et en fait un exemple de cela est son travail en tant que productrice sur le film “Birds Of Prey”.

Les gens l’ont intériorisé; Même si vous êtes celui qui prend les décisions, ils s’adressent à l’homme plus âgé le plus proche d’eux et lui demandent. C’est quelque chose d’inhérent que chacun a dans son ADN. “

Margot Robbie a déclaré que la construction sociale avec laquelle elle a grandi était le machisme, mais elle est heureuse que de nombreuses personnes soient conscientes des inégalités et veuillent se battre pour éradiquer ce type d’action.

Et est-ce qu’à la fin de la journée, Margot Robbie il essaie de faire de son mieux pour briller dans ses rôles et ses projets, ce qui se reflète bien sûr dans la reconnaissance qu’il a acquise dans le monde du divertissement.

Margot Elise Robbie a agi professionnellement depuis 2007 en participant à des publicités, cependant, en 2008, elle est apparue en tant qu’invitée dans un épisode de la série “City Homicide”, où elle a joué Caitlin Brentford; rôle qu’il a joué à nouveau en 2010.

Cette même année, elle est également apparue dans “Review with Myles Barlow” et dans “The Elephant Princess”, où elle a joué Juliet, qui s’est avérée être Diva qui, grâce aux pouvoirs que Vashan lui a donné, se transforme et la même année, elle est apparue dans film d’action “Vigilante” où elle a joué Cassandra.

Mais elle est surtout connue pour avoir incarné Donna Freedman dans la série “Neighbours”, Naomi Lapaglia dans le film “Le Loup de Wall Street”, Jane Porter dans le film “The Legend of Tarzan”, Harley Quinn dans le film des méchants “Su1cida Squad” et dans le film “Birds of Prey”, à Tonya Harding dans le biopic I, “Tonya”, à Sharon Tate dans “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino et à Kayla Pospisil dans le long métrage ” Bombshell “.

Il ne fait aucun doute que ce mal attaque toute une génération (que vous soyez célèbre ou non) et que selon la psychologie, il peut considérablement affecter votre carrière professionnelle.

le syndrome de l’imposteur C’est l’une des choses les plus intenses et les plus négatives dont quelqu’un puisse souffrir, et la mauvaise nouvelle est que de nombreuses personnes, qui ont travaillé dur pour leur succès, en souffrent.

Peu importe qu’ils aient la preuve de toutes leurs réalisations par l’effort et le dévouement, il y a quelque chose dans leur esprit qui leur fait penser qu’ils ne le méritent pas, et qu’il s’agit en fait d’une fraude.

Et pas seulement ça … mais ils vivent tourmentés avec l’idée que tout le monde “découvrira” qu’ils ne méritent pas leur succès! C’est sans aucun doute l’un des syndromes les plus stressants aujourd’hui et c’est un fait que tout le monde peut en souffrir.

