Syndrome mystérieux dont souffre Billie Eilish. Pourquoi ses gestes? | Réforme

La chanteuse Billie Eilish Tout au long de sa carrière, elle a été critiquée et ridiculisée pour des mouvements involontaires, mais ce que peu de gens savent, c’est qu’ils ont une raison, ils sont la cause d’un mystérieux syndrome dont elle souffre.

La chanteuse de 17 ans a parlé ouvertement lors d’une interview à l’émission Ellen DeGeneres sur ce que c’est que de vivre avec le syndrome de la Tourette, un trouble neurologique, et à quel point cela est révélateur avec ses disciples.

A cette époque, la chanteuse vient de sortir son premier album “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?” , qui est allée faire la promotion pendant l’émission et a parlé honnêtement de la maladie neurologique dont elle avait été diagnostiquée quand elle était petite.

C’est quelque chose que j’ai vécu toute ma vie. Toute ma famille, mes amis et mes proches savent que j’en souffre. Ce n’est pas quelque chose de différent. Je n’en ai pas parlé parce que je ne voulais pas être taguée, je ne voulais pas être quelque chose comme «Billie Eilish, l’artiste avec Tourette» qui est présenté dans Ellen », dit-il.

le syndrome de la Touretteest un trouble neurologique caractérisé par des tics et des sons involontaires provoquant par intermittence qui augmentent dans les situations stressantes.

Les mouvements peuvent être brusques ou presque imperceptibles et malheureusement jusqu’à présent les causes de la maladie sont inconnues.

La chanteuse a commenté qu’elle avait trouvé des vidéos où elles montraient les gestes qu’elle avait faits et parmi les commentaires des utilisateurs, elle avait lu qu’ils trouvaient ça drôle, alors qu’en fait il s’agissait de dits tics.

C’était comme ça Billie Eilish Elle a décidé de partager qu’elle avait le trouble de se connecter avec des personnes qui en ont aussi.

J’ai appris que beaucoup de mes fans l’ont, ce qui m’a fait me sentir beaucoup plus chez moi en le disant », a-t-il déclaré.

Et c’est que Billie Eilish avait décidé de ne pas le rendre public, cependant, comme nous l’avons mentionné plus tôt, parmi ses millions d’adeptes et de fans, ils ont commencé à collecter des moments dans lesquels son corps désobéit, prend une vie propre et quelques petits émergent. tics et des gestes étranges.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Il est à noter que ce ne sont que quelques secondes pendant lesquelles la tête de la chanteuse tourne, ses mains battent dans ses mains, ses yeux bougent, sa bouche se tord.

Une, une autre et une autre compilation sur YouTube de chacun de ces moments jusqu’à ce que Billie doive faire une déclaration, via son compte Instagram officiel, sur ces gestes décousus.

Je voudrais clarifier cela pour que tout le monde cesse d’agir comme des imbéciles.

Et c’est ainsi que, dans une brève déclaration, elle a avoué qu’à 12 ans, elle avait été diagnostiquée avec le syndrome de Tourette.

La vérité est que même si elle n’aurait pas voulu le dire et, en fait, elle a essayé de contenir les tics avec certaines stratégies, son corps désobéissant se révèle, il se montre tel qu’il est, transpercé par Tourette, pris pendant quelques secondes pourtant , Billie Eilish ne perd pas dans cette fragmentation, mais une étrange éloquence se produit.

Pour revenir un peu en arrière et se souvenir de l’un des moments qui l’ont le plus intrigué à propos de ce qui lui est arrivé, c’est lors de l’un des moments les plus émouvants de la cérémonie des Oscars lorsqu’elle a interprété la chanson Yesterday des Beatles dans le segment “In Memoriam”, rappelle les personnages du cinéma qui ont échoué au cours de l’année.

Cependant, avant de monter sur scène, le chanteur de 18 ans a attiré l’attention du public avec un geste particulier qui a été capturé par des caméras de télévision et diffusé en direct à des millions de téléspectateurs à travers le monde.

L’épisode curieux s’est produit lorsque Maya Rudolph et Kristen Wiig sont montées sur scène pour annoncer le prix du meilleur costume et ont commencé à chanter une chanson dans leur sketch et juste à ce moment-là, les caméras ont souligné Eilish, qui fit une grimace perplexe devant ce qui se passait.

Il est à noter que l’expression n’a duré qu’une seconde et est rapidement devenue un mème partagé des centaines de milliers de fois, comme cela s’est produit à de nombreuses reprises lors d’événements de cette ampleur.

Cela peut vous intéresser: Déesse de Twerk, Billie Eillish révolutionne les réseaux avec sa danse