T-Mobile a précisé qu’il offrirait une réduction de 30 $ sur l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 – comme AT&T et Verizon. Cela signifie que les téléphones commenceront à 699 $ et 799 $, respectivement, pour les clients de T-Mobile, au lieu des prix de départ habituels de 729 $ et 829 $ facturés par Apple.

Il n’y a pas eu une petite confusion sur les prix d’Apple pour son iPhone 12 et son iPhone 12 mini. Au cours de son annonce cette semaine, Apple a déclaré que les téléphones commenceraient aux prix inférieurs de 799 $ et 699 $, mais plus tard, il est devenu clair sur le site Web de la société qu’il s’agissait en fait de prix réduits proposés aux clients AT&T et Verizon, avec le plein prix. des téléphones à partir de 729 $ et 829 $.

T-Mobile a ajouté une offre supplémentaire pour les clients qui achètent via Apple, offrant 150 $ de plus en plus des offres de reprise d’Apple lors de la négociation d’un iPhone.

Au début, il semblait que T-Mobile n’offrirait pas une réduction similaire à ses clients, mais la société répertorie désormais la même réduction de 30 $ pour les commandes via le site Web d’Apple – bien que, curieusement, le site de T-Mobile répertorie toujours le prix total de 829 $, au moins pour l’iPhone 12.

Cela laisse l’option déverrouillée d’Apple comme seule réserve – à moins de changement d’Apple, il semble que les clients qui souhaitent acheter un iPhone déverrouillé devront payer 30 $ de plus. Il convient de noter que, selon Apple, «tous les modèles d’iPhone sont déverrouillés, à l’exception de ceux achetés avec les plans de versement AT&T». Cela signifie que presque tous les iPhone AT&T, Verizon ou T-Mobile achetés avec cette réduction de 30 $ sont techniquement débloqués – mais les clients ne bénéficieront de cette réduction que s’ils achètent un téléphone opérateur et l’activent sur ce transporteur.