Après des années d’anticipation, T-Mobile se lance enfin dans le secteur de la télévision en direct avec le lancement d’un nouveau service de streaming basé sur Internet appelé TVision, lancé le 1er novembre.

Pour être clair: TVision n’utilise pas la technologie IPTV basée sur la fibre optique qu’elle a acquise aux côtés de Layer3 en 2017. C’est un service de diffusion en continu traditionnel qui diffuse simplement la télévision en direct sur Internet, tout comme YouTube TV, Le service de télévision en direct de Hulu, Fubo TV, Sling TV ou (peut-être dans l’analogie la plus proche) AT&T TV. Mais ce qui distingue TVision, c’est sa tarification, qui vise à offrir des coûts inférieurs et plus de flexibilité que ses concurrents.

Considérez-le comme une version de T-Mobile sur YouTube TV ou Sling

À cette fin, TVision est divisé en plusieurs produits différents. Il y a le TVision Live à 40 $ par mois, qui propose la ligne de télévision par câble la plus traditionnelle. Il se concentre largement sur la fourniture d’informations et de sports, y compris des chaînes comme ABC, NBC et Fox (bien que notamment, pas CBS), des réseaux d’informations comme CNBC, CNN, ABC News et Fox News, ainsi que des chaînes axées sur le sport comme FS1, FS2 , ESPN et NBC Sports. De plus, TVision Live comprend des tarifs de câble généraux tels que Disney Channel, Cartoon Network, SyFy, TBS, TNT, USA et Bravo.

Il existe également deux niveaux supplémentaires de TVision Live: le Live TV Plus à 50 $, qui ajoute des chaînes sportives supplémentaires (y compris le Big Ten Network, ESPNU, NFL Network et les chaînes sportives régionales NBC), et la zone Live à 60 $, qui en ajoute quelques canaux supplémentaires mais dont le principal attrait est NFL RedZone.

Les trois plans TVision Live incluent également un DVR basé sur le cloud, qui stocke jusqu’à 100 heures d’enregistrements (et, contrairement à certains services de streaming, ces enregistrements sont directement à partir du flux TV en direct – pas de contenu à la demande). TVision Live prend en charge jusqu’à trois flux simultanés, ce qui signifie que vous pourrez également partager un compte avec les membres de la famille.

Mais TVision Live n’est qu’une partie de TVision. Il y a aussi TVision Vibe – qui, à 10 $ par mois pour plus de 30 chaînes en direct d’AMC, Discovery et Viacom – pourrait être la partie la plus intéressante de la stratégie TV de T-Mobile. Les chaînes ici incluent AMC, BBC America, BET, Food Network, HGTV, Hallmark Channel, MTV, TLC, Comedy Central et Discovery.

Il y a quelques autres limitations ici: TVision Vibe ne prend en charge que jusqu’à deux flux simultanés, et l’accès DVR coûte 5 $ de plus par mois en plus de l’abonnement initial de 10 $. Mais si vous êtes intéressé par les chaînes qu’il propose, c’est l’un des forfaits de télévision en direct les moins chers.

Enfin, il y a TVision Channels, qui propose des abonnements autonomes à Starz (8,99 $ par mois), Showtime (10,99 $ par mois) et Epix (5,99 $ par mois).

Les services TVision de T-Mobile peuvent également être combinés. Par exemple, vous pouvez vous abonner à la fois à TVision Live pour un ensemble de chaînes de base, puis ajouter TVision Vibe en plus pour ces chaînes supplémentaires axées sur le divertissement, tout comme le câble ordinaire.

Ces prix sont certainement impressionnants, mais d’autres services de télévision, comme Fubo ou YouTube TV, ont également proposé des prix bas lors de leurs lancements, pour augmenter considérablement les prix à mesure que les coûts de licence de contenu ont augmenté. Il n’est pas encore clair si les différents services de TVision parviendront à éviter un sort similaire à l’avenir, malgré la rhétorique habituelle de T-Mobile sur l’offre d’un type de service différent de celui de ses concurrents.

TVision sera disponible sur une variété de plates-formes, notamment iOS, Android, Apple TV, Android TV, Amazon Fire et Google TV. (Roku est notamment absent de cette liste, qui ne sera pas disponible, du moins au lancement, ni aucun moyen de le regarder sur un ordinateur.) T-Mobile propose également le TVision Hub à 50 $, un dongle 4K Android TV personnalisé. pour offrir une expérience TVision plus intégrée.

Pour commencer, TVision sera disponible uniquement pour les clients sans fil postpayés de T-Mobile à partir du 1er novembre. Les clients Sprint auront accès plus tard en novembre, le service étant ouvert à tous les clients dans le courant de 2021.