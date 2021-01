T

deux statues du centre de Londres doivent être supprimées en raison de leurs liens avec la traite des esclaves.

Cela survient quelques jours après que le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré que la Grande-Bretagne ne devrait pas essayer de modifier son passé, car de nouvelles protections juridiques signifiant que les statues historiques ne seront supprimées que dans «les circonstances les plus exceptionnelles», sont entrées en vigueur lundi.

En vertu de la nouvelle législation, si un conseil a l’intention d’accorder la permission de retirer une statue et des objets historiques d’Angleterre, M. Jenrick sera informé afin qu’il puisse prendre la décision finale.

La City Corporation a déclaré après le vote de jeudi qu’elle retirerait et remplacerait les statues de Guildhall et qu’elle envisageait de commander un nouveau mémorial à la traite des esclaves.

Catherine McGuinness, présidente des politiques de la City Corporation, a déclaré que la décision était le résultat de «mois de travail précieux» par leur groupe de travail sur la lutte contre le racisme, mis en place en juin à la suite des manifestations de Black Lives Matter dans la capitale.

Elle a déclaré: «Le point de vue des membres était que le retrait et le déplacement des statues liées à l’esclavage est une étape importante dans notre cheminement vers une ville plus inclusive et diversifiée.

La mort de George Floyd alors qu’il était sous la garde de la police à Minneapolis a déclenché des manifestations à travers le monde, avec la statue d’Edward Colston jetée dans le port de Bristol et un mémorial à Sir Winston Churchill vandalisé avec les mots «est un raciste».

La coprésidente du groupe de travail sur la lutte contre le racisme, Caroline Addy, a déclaré qu’elle était «vraiment ravie» que le comité ait voté pour «la bonne réponse à une question sensible».

Elle a déclaré: «La traite des esclaves est une tache sur notre histoire et placer ceux qui en ont profité littéralement sur un piédestal est quelque chose qui n’a pas sa place dans une ville moderne et diversifiée.

La statue de William Beckford, deux fois lord maire de Londres à la fin des années 1700 qui a accumulé la richesse des plantations de la Jamaïque et détenait des esclaves africains, sera relogée et remplacée par une nouvelle œuvre d’art.

Pendant ce temps, la ressemblance de Sir John Cass, un marchand, député et philanthrope des 17e et 18e siècles qui a également profité de la traite des esclaves, sera restituée à son propriétaire, la Fondation Sir John Cass.

En réponse à leur déménagement prévu, un porte-parole du ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux a déclaré: «Pendant des centaines d’années, des statues et des monuments publics ont été érigés à travers le pays pour célébrer les individus et les grands moments de l’histoire britannique.

«Tout enlèvement doit nécessiter un permis de construire et la population locale doit avoir la possibilité d’être correctement consultée – c’est pourquoi nous modifions la loi pour protéger les monuments historiques afin de nous assurer de ne pas répéter les erreurs des générations précédentes.»