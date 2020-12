Les tacos de pommes de terre au chorizo ​​sont une recette traditionnelle mexicaine rapide à préparer et délicieuse.

Pour préparer les tacos de pommes de terre au chorizo, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

3 pommes de terre

225 gr de chorizo ​​(0,5 Lb)

1 cuillère à soupe. de sel

1 cuillère à soupe. D’huile d’olive

Tortillas de maïs

préparation

Dans une casserole d’eau à feu moyen-élevé, ajoutez du sel et faites cuire les pommes de terre pendant 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient légèrement tendres. Retirer et couper en cubes.Dans une poêle à feu moyen, ajouter un peu d’huile d’olive et le chorizo. Faire sauter le chorizo ​​en remuant constamment pendant 4 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit légèrement cuit.Ajouter les pommes de terre et le sel, mélanger et cuire à feu moyen-doux. Cuire 8 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient légèrement dorées. Quand elles sont prêtes, retirer du feu, chauffer la tortilla de maïs et garnir de pommes de terre de chorizo, refermer et nouer des deux côtés. Vous pouvez les accompagner d’une sauce verte.

Si vous avez aimé nos tacos, vous ne pouvez pas arrêter d’essayer les tacos al pastor.

Voir plus de recettes sur notre chaîne YouTube.

Article précédentHugh Grant choisit son sapin de Noël dans un esprit festif