Les gens sont devenus de plus en plus attachés aux nouvelles pendant la pandémie, Michael Buffong a remarqué quelque chose de troublant. «J’avais le sentiment que beaucoup de travailleurs noirs, qui apportaient une contribution substantielle au maintien de ce pays, n’étaient pas représentés.»

Buffong est le directeur artistique de Talawa, la principale compagnie de théâtre itinérante dirigée par les Noirs au Royaume-Uni. Aujourd’hui, Talawa sortira deux courts métrages en tant que premier opus de Tales from the Front Line, un projet visant à partager les histoires des travailleurs de Black Key.

Interrogé sur l’impulsion derrière le projet, Buffong décrit le besoin urgent qu’il ressentait de combler ces lacunes de représentation. «C’était une très forte impulsion pour enregistrer ces histoires. Je voulais vraiment aider à enregistrer notre contribution à ce scénario, afin qu’il ne soit pas effacé, oublié ou non documenté. J’ai trouvé que c’était très, très important.

Chaque film se concentrera sur une personne différente et sur son expérience de la pandémie, explique Buffong. «Ce sont les paroles de l’enseignant, de l’agent de santé, du répartiteur du train, de la femme qui travaille dans l’entrepôt du supermarché. C’était formidable que nous ayons trouvé des personnes adorables qui étaient très généreuses avec leurs expériences. Et nous les remercions pour cela.

On pouvait dire que les enfants étaient inquiets parce qu’ils se taisaient … et puis il y avait George Floyd. (Épisode un)

Il ne tarde pas à souligner qu’aucune partie du projet n’a été scénarisée. Au contraire, les entretiens in extenso sont relayés par des acteurs, souvent in situ dans chaque lieu de travail. Le premier film, par exemple, voit un enseignant se déplacer dans différentes pièces d’une école. Des détails bien pensés sont parfaitement insérés dans chaque scène, comme un slogan Black Lives Matter écrit sur un tableau noir en arrière-plan. «Ce sont leurs mots, nous venons de trouver un moyen de permettre aux mots de prendre vie plus puissamment», explique Buffong.

Le travail d’autres artistes fait également partie intégrante de chaque film. Une performance de la compagnie de danse noire FUBUNATION est intégrée dans le premier opus, se déroulant en parallèle intrigant avec l’histoire de l’orateur. «C’est une sorte de représentation physique», dit Buffong. «L’une des choses à propos de Tales from the Front Line était aussi les réactions d’autres artistes envers le film, ou envers les pièces verbatim. C’est ce que FUBUNATION a proposé, et nous l’avons simplement épissé aux points pertinents. Voilà donc ce que c’est – c’est presque comme quand vos mots ne suffisent pas. “

C’est beaucoup de travail d’être noir en Grande-Bretagne … on ne peut pas toujours répondre. (Épisode deux)

Une série de linogravures figure également dans le premier épisode, qui, explique Buffong, ont été créées par l’enseignant qui a donné l’interview. «Le professeur, c’est son expression. C’est comme ça qu’elle trouve la paix: c’est un exutoire. Une façon de gérer toutes les choses auxquelles elle devait faire face.

“Je pense que la santé mentale, en particulier au sein des communautés noires, est un problème majeur pour le moment”, poursuit-il, notant que tous les bénéfices du projet seront reversés à Black Minds Matter. “Je pense donc que le projet a été en mesure de faire tout à fait. quelques petites choses, en plus de nous permettre d’être des artistes et d’être créatifs en ce moment.

Comme de nombreuses compagnies de théâtre, Talawa a également dû faire preuve de créativité dans son approche du travail pendant la pandémie. «Nous avons été contraints d’entrer dans le domaine numérique. Très rapidement, nous réfléchissons, comment raconter nos histoires, comment diffuser des histoires à ce moment précis? »

Cela semblait particulièrement crucial en raison du mouvement Black Lives Matter, explique Buffong. «Je pense que Black Lives Matter a été absolument sismique à l’échelle mondiale, cela ne fait aucun doute. Et pour nous à Talawa, cela renforce tout ce que nous défendons et tout ce que nous faisons. Cela a simplement doublé notre message et nous a fait de plus en plus défendre ce que nous défendons.

Il est optimiste quant à ce que cela signifiera pour le théâtre et en particulier le théâtre noir à l’avenir. «Ce que je peux voir, c’est qu’il y a un appétit pour nos histoires. Je pense que j’espère désespérément que nous ayons un moment de réinitialisation – que la créativité noire, les histoires noires et l’art noir – deviennent plus centraux dans la production culturelle de ce pays. C’est ce sur quoi je parie, car je pense que c’est le changement qui doit se produire.

