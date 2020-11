Délicieux tamales de poulet avec sauce verte.

Ingrédients

3 poitrines de poulet cuites et râpées.

10 – 12 tomatillos lavés

1 piment serrano.

1/2 oignon.

2 gousses d’ail

1 branche pleine de coriandre.

1 cube de bouillon de poulet.

2 cuillères à soupe d’assaisonnement pour tout.

Pétrole.

1/2 cuillère à soupe de levure chimique.

1/2 cuillère à soupe de sel

3 tasses de bouillon de poulet (là où les poitrines étaient cuites).

2 lb de farine pour les tamales.

8 onces de saindoux.

Coques de maïs, trempées dans de l’eau chaude et égouttées.

préparation

Dans une casserole, faites cuire le poulet, assaisonnez à votre goût, ajoutez sa pointe de sel et laissez cuire environ 20 minutes, quand ils sont prêts, retirez-les et laissez-les refroidir. Râpez et réservez.Pour préparer la sauce verte, faites cuire les tomatilles et les piments dans suffisamment d’eau, faites bouillir jusqu’à ce que les tomatillos aient changé de couleur. Quand ils sont prêts, mélanger les tomates, les piments, l’oignon, l’ail et la coriandre.Dans une poêle moyenne à feu moyen, ajouter 2 cuillères à soupe d’huile et verser la sauce verte; faire revenir 2 minutes puis ajouter le poulet râpé. Assaisonner avec un cube de bouillon de poulet et des assaisonnements, vérifier le sel. Fouetter le beurre dans un grand bol jusqu’à consistance mousseuse, puis ajouter la levure chimique, le sel, le bouillon de poulet et la farine; continuez à battre jusqu’à ce que tous les ingrédients soient incorporés (la pâte sera prête quand une boule de celle-ci pourra flotter dans un verre d’eau) Pour assembler les tamales, ajoutez 2 cuillères à soupe de masa et 1 cuillère à soupe de poulet en sauce verte pour la garniture sur chaque feuille de tamale. Pliez bien les tamales et disposez-les à la verticale dans une casserole avec de l’eau bouillante, couvrez et laissez cuire 1 heure ou jusqu’à ce que le tamale se détache facilement de la plaque. Article précédentRobert Downey Jr se transforme en poulet