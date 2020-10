Tamar Braxton a souffert d’une situation de santé effrayante cet été, et elle est maintenant honnête sur son état mental actuel après l’hospitalisation. Lors d’une apparition à l’émission Tamron Hall, Braxton a expliqué quand elle avait été retrouvée sans réponse aux résidences Ritz-Carlton du centre-ville de Los Angeles le 16 juillet. nouvelles séries documentaires, Tamar Braxton: Get Ya Life!

Faisant référence à la situation, Hall a demandé à Braxton si elle “avait déjà essayé de mettre fin à ses jours auparavant”. Braxton a répondu: “C’était le point le plus bas de la vie. Je vais juste être à 100 pour cent. Il y a eu un moment où je le voulais, mais c’était la première fois que j’agissais réellement.” Elle a ajouté: “Je me sentais déjà morte. Je me sentais étouffée. Il s’agissait de me sentir comme si je ne pourrais jamais être moi-même et d’être incomprise et d’avoir la stigmatisation de la femme noire en colère tout le temps.”

Merci encore à @TamarBraxtonHer de se joindre à nous aujourd’hui et d’avoir dit sa vérité. Nous soutenons son succès et lui souhaitons bonne chance pendant sa guérison ❤️. Ne manquez pas l’interview exclusive de Tamar avec @tamronhall dans l’émission d’aujourd’hui. Rendez-vous sur https://t.co/Wh8uJ2kpcB pour savoir quand et où regarder. pic.twitter.com/6dPAnYlN7S – Tamron Hall Show (@TamronHallShow) 28 octobre 2020

Braxton a ajouté: “Et ce n’est pas qui je suis. Ce n’est pas ce que je voulais dépeindre. Il ne s’agissait pas seulement d’être une femme noire en colère, il s’agissait de vrais problèmes à venir dans la série.” Braxton a également déclaré qu’elle avait traversé «beaucoup de moments difficiles et sombres» et qu’elle avait depuis «été diagnostiquée comme souffrant de dépression et d’anxiété en raison d’une circonstance». Elle a également expliqué: “Non, je ne suis pas médicamentée, mais je suis en counseling chaque jour.”

Avant la fin de l’interview, Braxton a également parlé de sa relation avec sa famille, à la suite de ce qu’elle dit être une trahison de la part de son réseau, WE tv – qui diffuse Braxton Family Values ​​- concernant les détails de son agression sexuelle passée. “Nous sommes allés chercher de l’aide. Ma famille et moi. Nous sommes allés chercher des conseils”, a expliqué Braxton. «Parce que la série, elle a créé beaucoup de division entre moi et mes sœurs et elle a créé quelque chose qui n’était jamais là, à savoir que nous ne pouvions pas nous entendre et nous ne pouvions pas communiquer. n’était plus une famille. Et cette aide s’est transformée en cauchemar pour moi. “

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en situation de crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contacter la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.