S

La socialite Tamara Ecclestone et le patron de Chelsea Frank Lampard ont été victimes d’un réseau international de cambriolages qui a volé 26 millions de livres sterling d’objets de valeur lors de raids effrontés sur leurs maisons dans l’ouest de Londres, a déclaré un tribunal.

L’équipe de cambrioleurs présumés – dont l’opération a été assimilée à un film d’Ocean’s Eleven – s’est envolée au Royaume-Uni pour trois cambriolages de grande valeur, pénétrant dans les maisons à la recherche de «bijoux fabuleux et d’argent liquide», est-il allégué.

Ils ont décroché le jackpot du manoir de 55 chambres de Mme Ecclestone, situé près du palais de Kensington, à 70 millions de livres sterling, échappant aux gardes de sécurité et attaquant son armoire à bijoux fortement fortifiée pour s’échapper avec des marchandises d’une valeur de 25 millions de livres sterling.

La police est intervenue quelques secondes après avoir attrapé les cambrioleurs présumés après une effraction au domicile de Lampard à Chelsea et de sa femme, la présentatrice de télévision, Christine, a appris le tribunal de la couronne d’Isleworth.

Il a allégué que des virées shopping à Harrods avaient été utilisées pour blanchir de l’argent volé, tandis qu’un déjeuner de fête au champagne avait été lancé après un raid d’un million de livres sterling sur la maison de Knightsbridge du défunt président de Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha.

«Le plan, tout simplement, était de voler autant que possible dans certaines maisons fantastiques de cette ville de Londres», a déclaré le procureur Timothy Cray QC. «Les cambriolages ont rapporté beaucoup d’argent – en chiffres ronds, 26 millions de livres sterling de biens ont été volés, principalement dans des bijoux fabuleux et dans de l’argent liquide et froid.»

(

Maria Mester aurait posé pour une photo portant le collier volé de Tamara Ecclestone

/ Facebook )

Mme Ecclestone, absente avec sa famille au moment du cambriolage en décembre dernier, a d’abord cru qu’elle avait été victime d’un «travail interne», ont entendu les jurés.

L’avocat de la défense Leonard Smith QC a déclaré que le cambriolage était «l’un des plus importants jamais réalisés dans ce pays», suggérant que l’alarme de sécurité avait été «commodément désactivée».

(

Frank Lampard

/ .)

«Tamara Ecclestone elle-même a dit tout de suite qu’elle pensait que cela devait être un travail interne, il n’y a aucun moyen que quelqu’un entre dans cette maison à moins que quelqu’un ne les ait aidés», a-t-il déclaré. Mais M. Cray a insisté sur le fait que les cambrioleurs s’étaient faufilés devant un système de vidéosurveillance «fantastique» et un personnel de sécurité inconscient – y compris un garde qui avait «sauté à Tesco» – qui étaient horrifiés de découvrir le raid en cours. “C’est la pire chose qui aurait pu arriver – des cambrioleurs sont entrés, entaillant 25 millions de livres de propriété et ils n’ont pas fait ce qu’ils sont censés faire”, a-t-il déclaré. «On dirait que la maison est tellement grande que les gardes n’ont pas réalisé qu’il y avait des cambrioleurs et un cambriolage en cours jusqu’à ce qu’il soit bien avancé. (Le garde) va enquêter et revient en courant pour passer un appel téléphonique à l’autre garde, qui était sorti à Tesco pour faire ses courses. L’autre agent de sécurité laisse tomber le chariot et conduit un Range Rover à travers Londres à grande vitesse.

Alexandru Stan, 49 ans, d’Edgware, Sorin Marcovici, 53 ans, de Stratford, Maria Mester, 47 ans, d’Italie, et son fils, Emil Bogdan Savastru, 30 ans, de Stepney Green, sont tous accusés d’être l’équipe de soutien basée à Londres. »Pour les cambrioleurs présumés de Milan.

(

La maison familiale de feu le président du Leicester City FC, Vichai Srivaddhanaprabha, a également été prise pour cible

/ . / .)

Les jurés ont appris que la maison de Lampard avait été ciblée en premier, le 1er décembre de l’année dernière, lorsque l’alarme de sécurité s’est déclenchée au milieu du raid et qu’un cambrioleur présumé s’est coupé la main alors qu’il s’enfuyait avec des objets de valeur, y compris la montre Patek Philippe de 36000 £ de Christine Lampard.

Stan est accusé d’avoir offert sa maison comme «un endroit où aller pour se regrouper et nettoyer» après les raids, mais il a dit à la police qu’il n’avait pas conscience du complot de cambriolage.

M. Cray a déclaré que les maisons avaient été mises sous surveillance avant les cambriolages, avec des suspects venant de Milan, de Suède et du Japon. Savastru est accusé d’avoir une montre TAG Heuer volée lors de son arrestation, ainsi qu’un sac Louis Vuitton appartenant au mari de Mme Ecclestone, Jay Rutland.

Les quatre accusés nient le complot de burgle. Mester et Savastru nient le complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Le procès continue.