e deuxième verrouillage est «un véritable coup dur» pour les arts qui venaient tout juste de commencer à se remettre du premier, selon Tamara Rojo, directrice du Ballet national anglais.

La danseuse, ancienne star du Royal Ballet, a déclaré: «C’est un vrai coup dur pour l’industrie. Les salles, les entreprises et les producteurs avaient fait des investissements importants dans la préparation et la garantie de performances sûres de Covid. Tout cela est maintenant perdu avec peu de clarté sur comment et quand nous pourrions être autorisés à rouvrir. «C’est encore plus tragique pour la grande majorité des travailleurs indépendants qui comptaient sur ce revenu planifié pour survivre.»

Ses commentaires ont été repris par le patron du Théâtre national, Rufus Norris, qui se prépare maintenant à fermer les portes du bâtiment mercredi soir – à peine 24 heures avant que les critiques auraient dû prendre place pour la soirée de presse d’une nouvelle pièce.

La mort de l’Angleterre: Delroy a ouvert le 21 octobre pour les avant-premières et aurait dû se dérouler jusqu’au 28 novembre avec une pantomime également prévue pour décembre,

Il a déclaré qu’il reconnaissait «la nécessité évidente pour le gouvernement de prendre des mesures énergiques», mais a déclaré qu’il était décevant d’annuler les représentations «après tout le travail acharné qui a été fait pour accueillir le public en toute sécurité au NT».

Il a déclaré: «L’extension du programme de congé est la bienvenue, mais elle n’aide pas les pigistes sur lesquels nous comptons totalement, et dont la plupart ne peuvent toujours pas accéder à un soutien financier. La réponse de notre public au cours des deux dernières semaines a été électrique, à la fois en soutien à la pièce, mais aussi en reconnaissance du travail que nous avons accompli pour assurer leur sécurité, donc de tous les points de vue, nous espérons pouvoir pour rouvrir le 2 décembre.

«En attendant, nous demandons des éclaircissements sur le fait que les répétitions peuvent se poursuivre, et notre objectif est d’aller de l’avant avec Dick Whittington en décembre si nous le pouvons. Le secrétaire d’État a confirmé que le tournage pouvait se poursuivre, nous poursuivons donc le tournage de Romeo & Juliet. De toutes les manières possibles, nous allons maintenir l’activité, en employant des artistes partout où il y a une opportunité et en faisant du travail pour notre public.

Louise Stewart, la PDG d’Alexandra Palace, inscrite au Grade II, a déclaré qu’elle pensait avoir survécu au verrouillage précédent grâce au financement du gouvernement et aux événements en plein air, mais les nouveaux mouvements «donnent l’impression d’un grand pas en arrière».

Elle a déclaré: «Si le verrouillage n’est que de quatre semaines, nous serons en mesure de reporter les événements de novembre et j’espère que ces artistes voudront toujours travailler avec nous et je suis sûr que le public aura encore plus envie de sortir.