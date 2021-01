je

C’était un objectif si sublime, on a d’abord dû se demander s’il le pensait mais pour les coéquipiers de Tanguy Ndombele à Tottenham, son moment de brillance à Bramall Lane n’a pas été une surprise.

Avec deux défenseurs de Sheffield United le guidant vers la ligne de touche, Ndombele s’est étiré pour accrocher un lob improvisé et parfait sur Aaron Ramsdale et dans le coin le plus éloigné.

“Le but ne me surprend pas pour être honnête car il fait des choses spectaculaires à l’entraînement tout le temps”, a déclaré le demi-centre des Spurs Joe Rodon.

Jose Mourinho a qualifié l’arrivée de «génie» et a rétabli l’avantage de deux buts de Tottenham quelques instants après que David McGoldrick de United ait réduit de moitié le déficit à l’heure.

Les buts de Serge Aurier et Harry Kane avaient mis les Spurs dans une position de contrôle inconnue à l’intervalle mais, sans Ndombele, ils auraient pu faire face à un examen inconfortable de 30 minutes par le club du sous-sol de la Premier League.

Ndombele a été tranquillement excellent depuis qu’il a été accueilli du froid par Mourinho en début de saison et pendant la majeure partie de la campagne, le franc-tireur français a menacé de réaliser un moment de qualité à couper le souffle, qui ferait le reste du top vol asseyez-vous et prenez note.

Tout le monde à Tottenham, notamment Mourinho, pense qu’il y a encore plus à venir de la signature de 55 millions de livres sterling et que l’objectif était une nouvelle étape dans sa progression, plutôt qu’une sorte de point culminant.

“Le club l’a acheté pour une raison”, a déclaré Rodon, qui n’a fait que son deuxième départ en Premier League dans le cadre d’un trio arrière. “Il ne fera que s’améliorer avec le nombre de matchs qu’il jouera. J’espère qu’il deviendra ce que nous pensons tous qu’il peut être – un joueur d’élite.”

Le conditionnement de Ndombele, par exemple, a encore besoin de travail mais s’améliore rapidement et hier, c’était la première fois qu’il terminait 90 minutes dans la Ligue depuis un match nul avec Norwich en décembre 2019 – un match si éloigné que les partants de Mourinho comprenaient Ryan Sessegnon, Juan Foyth, Jan Vertonghen et Christian Eriksen, qui ont tous quitté le club – et Dele Alli, qui ne s’est pas rendu dans le Yorkshire alors qu’il continue de se battre pour son propre déménagement.

en relation

“Nous avons poussé très, très haut, donc ce n’est pas facile pour nos milieux de terrain de faire face pendant 90 minutes à l’intensité du match”, a déclaré Mourinho. “Tanguy a fait ça et à part ça il était très, très bon en création, en transportant le jeu, en sortant sur les transitions, en essayant d’aider les joueurs attaquants. Sa performance était très, très complète.”

Mourinho cherche également toujours où jouer le meilleur joueur de 24 ans – bien qu’il ait insisté sur le fait que les “meilleurs joueurs” peuvent s’adapter à n’importe quel système – et sa formation 3-4-3 l’a libéré hier, tout comme il l’a fait aux Wolves. mois.

La vitesse et la variété du passage de Ndombele ont ajouté une imprévisibilité à Tottenham, les gardant fermement sur le pied avant, et à un moment donné de la première mi-temps, il a trouvé Aurier avec une passe déguisée avec l’extérieur de son pied, ce qui était presque aussi admirable que le sien. objectif.

Il est également important pour les Spurs que Ndombele ait maintenant marqué deux fois dans les quatre matchs de la Ligue et trois fois dans l’élite cette saison, ce qui suggère qu’il est non seulement leur centre créatif, mais aussi le joueur le plus susceptible d’alléger la pression sur Kane et Heung. -min Son pour la puissance de feu.

Cela augmenterait encore plus l’importance de Ndombele s’il commençait à jouer avec un filet régulier de buts du milieu de terrain – même si peu d’entre eux sont susceptibles d’être aussi accrocheurs que son dernier.