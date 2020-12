La nouvelle de la mort de l’emblématique auteur-compositeur-interprète yucatèque Armando Manzanero a choqué le public, depuis quelques jours à ce jour, sa santé s’est gravement détériorée jusqu’à ce qu’il mette fin à ses jours, situation qui a surpris ses proches, qui bien qu’ils étaient déjà conscients du diabète avancé dont souffre le compositeur sa contagion par le coronavirus était une situation inattendue. Dans ce contexte, des informations ont commencé à émerger qui éclairent les derniers jours de l’artiste emblématique.

La chanteuse Tania Libertad, qui était une grande amie du défunt, a non seulement profondément regretté la mort de Manzanero, mais aussi a également révélé que le Yucatécan “ne croyait pas” à l’existence des coronavirus responsables de la maladie COVID-19, une condition qui a finalement mis fin à sa vie dans un hôpital de Mexico.

Et c’est que le créateur de chansons à succès comme Nada personal et Cet après-midi j’ai vu qu’il pleuvait a continué ces derniers mois à faire ses voyages habituels, sans s’abriter ni se confiner comme les recommandations du ministère de la Santé et de l’Organisation mondiale de la santé l’ont été depuis ses débuts la pandémie mondiale. Le compositeur a travaillé avec le chanteur sur des projets tels que “La Libertad de Manzanero” (Photo: Cuartoscuro)

C’était à travers une interview pour l’émission de radio Todo para la mujer où Tania Libertad a révélé qu’au cours des derniers mois de mars et avril, le compositeur décédé et elle a eu une conversation dans lequel il a déclaré qu’il ne croyait pas à l’existence du virus mortel qui a déjà coûté la vie à des millions de personnes dans le monde tout au long de 2020.

Libertad a assuré que le musicien était incrédule quant à l’ampleur de la pandémie et à l’existence même du virus, c’est pourquoi il a continué à voyager à la fois pour le travail et pour «marcher».

“Manzanero ne croyait pas au coronavirus. Lorsque la pandémie a commencé, nous avons parlé. Vers mars et avril et il a dit “Non, ça n’existe pas” “, a révélé le chanteur, qui a travaillé à plusieurs reprises avec Armando et a pris comme exemple les voyages les plus récents que l’auteur a effectués dans la ville d’Oaxaca, pour fêter ses 85 ans le 7 décembre, et sa visite à Mérida pour inaugurer le Museo Casa Manzanero, où il a reçu un hommage à sa carrière de la part des autorités locales.

«Il ne croyait pas au COVID-19, il ne croyait pas qu’il existait. Tan ne croyait pas que lorsque nous nous sommes entretenus ces derniers jours, sa femme et son fils lui disaient de ne pas sortir. Et il est allé à Oaxaca et a continué à mener sa vie normale, je pense que ça fait aussi beaucoup de mal “, admit l’artiste. Armando Manzanero est décédé à l’âge de 85 ans après avoir été intubé pour lui fournir de l’oxygène (Photo: File)

Et c’est aussi l’animateur de l’émission radio, Maxine Woodside, a rappelé une brève rencontre qu’elle a eue avec le compositeur dans un centre commercial ces derniers mois, dans lequel il lui a fait savoir qu’il «en avait assez d’être enfermé» et que ses voyages de Mexico à Mérida continuaient d’être récurrents.

Quelques jours après avoir fêté votre anniversaire et avant de présenter les premiers symptômes liés au COVID-19, Armando Manzanero est apparu dans sa Mérida natale où le musée Casa Manzanero a été inauguré, lieu dédié à la carrière de l’artiste et où il était accompagné de sa femme Laura Elena Villa et a été honoré par différentes autorités comme le gouverneur de l’état, Mauricio Vila Dosal; le secrétaire au tourisme, Miguel Torruco Marqués, et quelques personnalités du divertissement mexicain, comme les chanteurs Carlos Cuevas et Coque Muñiz. Le gouverneur de l’État a assisté à l’événement à Mérida, Yucatán (Photo: @MauVila / Twitter)

Quelques jours après l’événement, Armando Manzanero a commencé par une toux et des inconforts associés qui l’ont conduit à être transféré dans un hôpital de Mexico le 17 décembre.. Malgré son hospitalisation, la famille de l’auteur avait bon espoir car il allait bien et réagissait aux efforts médicaux. Selon sa fille María Elena Manzanero, le musicien plaisantait déjà en disant qu’il voulait sortir et aller à la plage avec toute la famille.

Source: Infobae