La star de James Bond qui a joué Stacey Sutton aux côtés de Sir Roger Moore dans son dernier film 007, A View To A Kill, était au centre d’une tournure bizarre des événements cette semaine.

Lundi, son représentant a annoncé qu’elle était toujours en vie, peu de temps après avoir été citée comme disant qu’elle était morte.

Mike Pingel, le publiciste de Roberts, a confirmé mardi qu’elle était décédée lundi soir au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

Son partenaire de 18 ans, Lance O’Brien, a été informé du décès de l’hôpital, a ajouté M. Pingel.

Il a déclaré que la cause de son décès était une infection des voies urinaires qui s’est propagée à ses reins, à sa vésicule biliaire, au foie, puis à la circulation sanguine.

Les tribuets ont afflué sur l’icône de l’écran dont la mort a finalement été confirmée mardi

La nouvelle prématurée de la mort de Roberts est apparue dimanche lorsque M. Pingel a été cité par le site Web américain TMZ.

Le point de vente avait des citations de M. O’Brien et des hommages ont été rendus sur les réseaux sociaux à Roberts.

Il semble que M. O’Brien ait cru à tort qu’elle était décédée et en a informé M. Pingel, qui a partagé les informations erronées avec les médias.

M. Pingel a déclaré plus tard que Roberts était encore en vie lundi à 10 heures, heure locale (18 heures GMT).

TMZ avait précédemment rapporté qu’elle s’était effondrée en promenant ses chiens le 24 décembre et avait été admise à l’hôpital.

Roberts a joué aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher dans la sitcom américaine à succès That ’70s Show.

M. O’Brien a semblé découvrir que Roberts était toujours en vie lors d’une interview dans l’émission de presse américaine Inside Edition, alors qu’il répondait à un appel téléphonique de l’hôpital devant la caméra.

Il a fondu en larmes à la nouvelle et a déclaré: «Je suis tellement heureux.»

Née Victoria Leigh Blum en 1955, Roberts a grandi à New York avant de s’installer à Hollywood en 1977 à la recherche de la gloire.

Sa chance est venue lorsqu’elle a remplacé Shelley Hack dans la série télévisée Charlie’s Angels, devenant le troisième ange aux côtés de Jaclyn Smith et Cheryl Ladd.

Après son apparition dans A View To A Kill en 1985, elle a été nominée pour un Golden Raspberry Award de la pire actrice.

La carrière de Roberts a échoué après son apparition dans une série de flops au box-office, notamment l’aventure fantastique The Beastmaster et Sheena Queen of the Jungle, qui l’a également vue nommée pour un Golden Raspberry.

Elle a connu une brève renaissance de carrière dans les années 90 avec Mila Kunis et Ashton Kutcher dans la sitcom américaine That ’70s Show.