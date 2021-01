Tanya Roberts, qui a joué le rôle de la Bond girl Stacey Sutton dans A View to Kill et a joué la mère à l’écran de Lara Prepon dans That ’70s Show, est décédée subitement dimanche. Elle avait 65 ans. Le représentant de Roberts a déclaré à TMZ que l’actrice s’était effondrée après avoir promener son chien la veille de Noël et qu’elle était sous respirateur dans un hôpital la semaine dernière. Sa mort n’était pas liée au coronavirus.

Le représentant de Roberts a déclaré qu’elle s’était effondrée à la maison après avoir promener son chien. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a été mise sous respirateur. Elle est décédée dimanche. Dans les jours qui ont précédé sa mort, elle était “en parfaite santé”, ont déclaré des sources à TMZ, partageant même des conversations vidéo avec des fans. Roberts a été marié à Barry Roberts de 1974 jusqu’à sa mort en 2006. Ils n’avaient pas d’enfants.

Bond Girl et la star de ‘That 70’s Show’ Tanya Roberts sont décédées à 65 ans https://t.co/M1PykNhCbg – TMZ (@TMZ) 4 janvier 2021

Roberts est née Victoria Leigh Blum à New York et a commencé sa carrière d’actrice à New York avant de déménager à Hollywood avec son mari à la fin des années 1970. Son rôle décisif est venu en 1980 lorsqu’elle a été choisie pour jouer Julie Rogers dans la cinquième et dernière saison de Charlie’s Angels. Elle a joué dans plusieurs classiques cultes tout au long des années 1980 et a joué aux côtés de Roger Moore dans son dernier film de James Bond, A View to Kill.

Elle a continué à apparaître régulièrement dans les films et la télévision dans les années 1990. Certains de ses crédits de films incluent The Beastmaster (1982), Hearts and Armor (1983), Sheena (1984), Night Eyes (1990) et Inner Sanctum (1991). Mis à part Charlie’s Angels, elle a été vue dans des épisodes de The Love Boat, Fantasy Island, Hot Line et Silk Stalkings.

C’est une histoire de rupture et continuera d’être mise à jour.