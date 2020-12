Des millions de personnes dans le monde ont lutté avec leur santé mentale au milieu de la pandémie de coronavirus, et Taraji P. Henson a récemment révélé qu’elle envisageait de se suicider pendant un «moment sombre». La star de l’Empire a parlé de ses idées suicidaires lors de sa série Facebook Watch, Peace of Mind with Taraji, en parlant avec sa co-animatrice Tracie Jade et la psychologue agréée Dr LaShonda Green.

«Pendant quelques jours, je n’ai pas pu sortir du lit, je m’en fichais. Ce n’est pas moi», dit-elle. «Ensuite, j’ai commencé à penser à y mettre fin. Cela s’est passé deux nuits de suite. Henson a dit à Jade et Green qu’elle avait récemment acheté une arme à feu et à un moment donné elle s’est dit: “Je pourrais y aller maintenant et mettre fin à tout ça, parce que je veux que ce soit fini.” Elle a ajouté qu’en pensant à la façon dont sa mort affecterait son fils de 26 ans, Marcell Johnson, elle a pensé: “Il a grandi, il s’en remettra.”

L’actrice a déclaré qu’elle avait finalement pu contacter ses amis et discuter de ce qu’elle ressentait. «Je me sentais en train de me retirer. Les gens m’appelaient, je ne répondais pas. Je m’en fichais. Enfin, je parle à l’une de mes copines et je savais que j’étais assez intelligent pour dire: ‘Je dois dis-le », se souvient-elle. “Parce qu’une partie de moi avait honte. J’étais comme, ‘Je ne veux pas qu’ils pensent que je suis fou. Je ne veux pas qu’ils soient obsédés par moi ou pensent qu’ils doivent venir s’asseoir sur moi.'”

“Alors un jour, je l’ai juste laissé échapper à ma petite amie,” continua Henson. “Elle m’a appelé le matin et je me suis dit: ‘Tu sais que j’ai pensé à me suicider la nuit dernière.’ Oh mon dieu, je me sens tellement mieux. Je ne vais pas le faire maintenant. ‘”

La femme de 50 ans a créé Peace of Mind avec Taraji pour se concentrer sur la santé mentale au milieu de la pandémie, et elle a expliqué que ne pas parler à haute voix de ses pensées suicidaires les avait rendues plus fortes. «Je ne suis pas une professionnelle, mais j’avais l’impression que si je ne le dis pas, cela deviendrait un plan», a-t-elle déclaré. “Et ce qui m’a fait peur, c’est que je l’ai fait deux nuits de suite. Et les pensées ont continué à venir. Maintenant j’ai commencé à réfléchir à comment. Au début, c’était comme, je ne veux pas être ici. Et puis je a commencé à penser à aller chercher l’arme. Et c’est pourquoi quand je me suis réveillé le lendemain matin, et je l’ai laissé échapper. Parce que j’avais l’impression qu’au bout d’un moment, ça allait me reprendre et ça allait devenir un plan parce que c’est à quel point mon cerveau est fort. “

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en situation de crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contacter la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.