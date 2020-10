Tarek El Moussa et Heather Rae Young, la star du Flip ou du Flop, ont révélé qu’il n’y aurait «aucun ex» à leur prochaine cérémonie de mariage et réception. Tout en s’adressant à Lauren Zima de Entertainment Tonight, El Moussa, 39 ans, a partagé les plans pour les noces d’ex-less, et a ajouté que ce serait une affaire très intime. «Petites, moins de distractions, plus intimes, de meilleures conversations avec les gens autour de nous.

Young, 33 ans, a poursuivi en disant qu’ils savaient qu’ils voulaient se marier l’année prochaine, mais qu’ils attendaient toujours de le réduire. “Nous prévoyons l’été 2021. Nous avons des dates en suspens.” El Moussa a ensuite révélé les lieux qu’ils envisagent pour organiser le mariage. “En ce moment, nous sommes entre Cabo [San Lucas, Mexico] et la Californie, donc nous ne savons pas où ça va être, mais ça va être l’un de ces endroits. “Young a également partagé qu’elle avait déjà trouvé une robe et choisi ses couleurs de mariage, et a demandé à sa sœur d’être elle Demoiselle d’honneur.

El Moussa a soulevé la grande question pour la première fois en juillet, alors que le couple était en bateau sur l’île de Catalina pour célébrer son anniversaire d’un an. «Je ne me souviens même pas de lui avoir posé la question. Je ne me souviens même pas qu’elle ait dit oui. J’étais assez nerveux», a-t-il avoué en parlant avec ET. “Elle a complètement changé mon monde, tu sais. Je le dis tout le temps, surtout sur mes réseaux sociaux.”

La star de l’immobilier a poursuivi en disant: «J’étais une personne différente, je vivais une vie différente et le jour où elle est entrée dans ma vie, ma vie a changé pour le mieux, et je m’épanouis et les enfants s’épanouissent. Et honnêtement, je dois la plupart pour elle. Elle a été ma meilleure amie, mon alliée. ” Young a ensuite ajouté: “Mon Dieu, je savais depuis le début que je voulais l’épouser.… J’avais peur quand je l’ai rencontré pour la première fois. J’avais traversé des relations horribles et quand je l’ai rencontré [everything changed]. “

Alors qu’El Moussa est sur le point de commencer un nouveau chapitre de sa vie, son ex-femme Christina Anstead – avec qui il partage deux enfants – le fait également. En septembre, Anstead a révélé qu’elle et son mari Ant s’étaient séparés. “Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer. Nous nous sommes reconnaissants l’un envers l’autre et, comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir.” In Touch Weekly a par la suite rapporté qu’El Mousse avait beaucoup soutenu Anstead, au milieu de sa récente séparation.