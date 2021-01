Target a annoncé mercredi un rappel majeur de certains vêtements pour bébés et tout-petits en raison d’un risque d’étouffement potentiel. Le détaillant à grande surface a publié des avertissements sur son site Web et sa page Facebook, affirmant que les barboteuses pour bébés Cloud Island et les maillots de bain une pièce Rashguard Cat & Jack pour nourrissons et tout-petits présentent des dangers pour les enfants. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré à CNN qu’à ce jour, aucun incident d’étouffement n’avait été signalé.

Target aurait découvert que les barboteuses pour bébés Cloud Island et les maillots de bain Cat & Jack ont ​​tous les deux les mêmes attaches à pression, ce qui peut constituer un danger pour les nourrissons et les tout-petits. Ils ont tendance à se casser ou à se détacher des vêtements, ce qui signifie qu’un enfant peut en mettre un dans sa bouche et s’étouffer. Alternativement, les boutons-pression pourraient se détacher avec suffisamment de force pour lacérer un enfant. La US Consumer Product Safety Commission aurait annoncé ces résultats ainsi que le rappel de Target.

Parallèlement au rappel, la porte-parole de Target a déclaré que les vêtements avaient été rapidement retirés de toutes les étagères des magasins et de la boutique en ligne. Le détaillant avait 299000 barboteuses en vente entre juillet 2019 et octobre 2020, allant du nouveau-né à 12 mois. Les maillots de bain ont été vendus de décembre 2019 à octobre 2020, dans des tailles allant de 12 mois à 5T. Il y avait environ 181 000 exemplaires vendus.

Les clients qui ont le produit rappelé peuvent désormais les apporter dans n’importe quel endroit cible pour un remboursement complet. Ils peuvent également réclamer leur remboursement en appelant Target Guest Relations par téléphone.

La Commission de la sécurité des produits de consommation a reçu jusqu’à présent 16 rapports de rupture de clichés. Un rapport contenait un mot selon lequel un enfant avait été griffé par l’agrafe cassante, tandis qu’un autre était pincé. Pendant ce temps, 27 rapports faisant état de la rupture des mêmes attaches de maillots de bain, avec une lacération.

Le site Web de Target montre que son dernier rappel de vêtements avant celui-ci était en mars 2018, mais impliquait encore une fois la marque Cat & Jack. À l’époque, les «jeans cloutés d’étoiles pour filles» étaient considérés comme un danger pour la sécurité.

Les rappels surviennent alors que Target se bat pendant la pandémie de coronavirus, aux côtés de nombreux autres détaillants, petits et grands. L’impact économique de la pandémie touche le plus durement les emplacements physiques, et beaucoup ont du mal à s’adapter assez rapidement. Même si les entreprises elles-mêmes peuvent changer, les modifications peuvent mettre en jeu les moyens de subsistance des employés en raison de changements importants dans les habitudes de consommation. Heureusement jusqu’à présent, Target a réussi à éviter des licenciements massifs.