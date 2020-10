COVID-19 a obligé les magasins à adopter des politiques différentes avant le Black Friday. De nombreux magasins n’ouvriront pas leurs portes lors de la traditionnelle journée de magasinage post-Thanksgiving, et Target fait partie de ceux qui adoptent une approche différente. La chaîne utilisera une série de ventes d’une semaine par opposition à un événement traditionnel d’une journée.

Target a dévoilé les plans jeudi dans le but de fournir «une expérience de magasinage sûre et sans stress». Le détaillant a envoyé un communiqué de presse et a déclaré que «presque toutes» les offres «Black Friday Now» seront disponibles pendant une semaine entière. De plus, les gens peuvent profiter des offres à la fois en magasin et en ligne. Plusieurs options sont disponibles pour obtenir les offres, y compris les services sans contact, de transfert le jour même et de ramassage de commande. Shipt offrira également la possibilité aux acheteurs de recevoir les offres avec une livraison le jour même.

«En offrant un aperçu de nos offres ‘Black Friday Now’ pour tout le mois de novembre et en étendant notre garantie de correspondance des prix, nous éliminons les conjectures des achats des Fêtes et faisons de Target l’endroit le plus facile pour obtenir les meilleures offres», a déclaré Christina Hennington, vice-présidente exécutive de Target et directrice du merchandising. Hennington a déclaré dans le communiqué que le détaillant adopte une “approche complètement nouvelle du Black Friday” afin d’offrir aux acheteurs plus de flexibilité.

Selon USA Today, la première semaine (du 1er au 7 novembre) présentera des «offres incontournables» sur l’électronique. La liste comprend les écouteurs Beats Studio 3 pour 174,99 $ au lieu de 349,99 $. De plus, du 6 au 8 novembre, une Smart TV Android TCL 4K UHD HDR 65 pouces sera proposée pour 229,99 $ au lieu de 399,99 $.

Les offres se poursuivent du 8 au 14 novembre avec «les produits favoris de la cuisine et les soins des sols». Du 15 au 21 novembre, il y aura plus d’électronique, ainsi que des vêtements et des produits de beauté. La dernière semaine de vente, du 22 au 28 novembre, mettra en évidence les offres sur les jouets, les produits de cuisine, les produits d’entretien des sols et l’électronique, y compris les jeux vidéo et certaines consoles.

Le détaillant élargit les options pour les acheteurs afin de fournir une expérience sûre. Target a agrandi ses places de stationnement de près de 8 000 places dans tout le pays. Cette stratégie offrira plus de places aux acheteurs pour qu’ils puissent s’arrêter et faire porter leurs achats dans leur voiture au lieu d’avoir à entrer dans le magasin et à se mêler physiquement aux autres.

Best Buy adopte également une approche différente du Black Friday au milieu de la pandémie. Le détaillant basé à Minneapolis a publié une annonce jeudi et a déclaré que “des centaines d’offres” sont disponibles maintenant. La chaîne a également publié une déclaration indiquant que les acheteurs auront plus d’opportunités de conclure des offres à partir du Black Friday. Certaines offres sont même disponibles «tous les jours».