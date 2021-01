La tarte au steak et aux reins est un plat traditionnel de la cuisine britannique avec du bƓuf et du foie hachĂ©s, des lĂ©gumes et de la sauce.

Pour préparer le steak et la tarte aux reins, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

500 gr de bƓuf (1 lb)

1 carotte, coupée en dés

1 oignon, coupé en dés

500 g de reins (1 lb)

1 gousse d’ail finement hachĂ©e

1 branche de céleri, hachée

250 gr de champignons hachĂ©s (Âœ lb)

1 tasse de légumes

2 cuillĂšres Ă soupe d’huile d’olive

1 cuillÚre à soupe de fécule de maïs

Pùte feuilletée

Sel au goût

Donne 6 portions

Le Groupe Grosby

préparation

Dans une poĂȘle Ă feu moyen-vif, ajoutez l’huile d’olive et quand elle est chaude, ajoutez le boeuf hachĂ© et une cuillĂšre Ă soupe de sel. Remuer et cuire jusqu’Ă ce que la viande soit dorĂ©e, cela prend environ 5 Ă 7 minutes Ajouter les rognons et mĂ©langer avec le bƓuf hachĂ©, cuire jusqu’Ă ce que la viande soit dorĂ©e, puis retirer du feu. RĂ©server.Dans une autre poĂȘle Ă feu moyen, ajouter la carotte, l’ail, le cĂ©leri, l’oignon et les champignons. Remuer et cuire 5 minutes ou jusqu’Ă ce que la carotte soit lĂ©gĂšrement tendre et que les champignons deviennent lĂ©gĂšrement dorĂ©s.Dans une casserole ou une autre casserole, chauffer le bouillon de lĂ©gumes et incorporer la fĂ©cule de maĂŻs en remuant. Cuire jusqu’Ă obtenir une texture de sauce. Ajouter le mĂ©lange de viande et le mĂ©lange de lĂ©gumes dans un bol avec la sauce et bien mĂ©langer. Couvrir un moule avec la pĂąte feuilletĂ©e et ajouter le mĂ©lange d’ingrĂ©dients comme garniture. Couvrir d’une autre pĂąte feuilletĂ©e et enlever les bords.

À l’aide d’un pinceau, peignez l’Ɠuf et faites quelques coupes pour Ă©viter que la pĂąte feuilletĂ©e n’Ă©clate. Cuire au four Ă 350 ° F (180 ° C) pendant 30 minutes ou jusqu’Ă ce que la pĂąte feuilletĂ©e prenne une couleur dorĂ©e. Servir et savourer Vous pouvez accompagner cette tarte avec des pommes de terre au four.

Nous recommandons: les tripes Ă la madrilĂšne, les hot-dogs colombiens.

DĂ©couvrez plus de recettes sur YouTube Guacamouly et n’oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de nos dĂ©licieuses recettes fraĂźchement sorties de la cuisine.

Article précédentThe Rock met sa ferme en vente pour 7,5 millions de dollars Apprenez à le connaßtre!