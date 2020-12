Tarte savoureuse au poulet et aux poireaux riche, facile et nutritive.

Pour préparer cette délicieuse recette de tarte au poulet et aux poireaux, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

1 cuillère à soupe de beurre

1/4 tasse de bacon

2 cuisses de poulet

4 poireaux

1 oignon

1 gousse d’ail

1 cuillère à soupe de fécule de maïs

1 tasse de bouillon de poulet

1 couvercle de pâte feuilletée

préparation

Dans une poêle à feu moyen-vif, ajouter le beurre, le bacon, le poulet et le sel. Bien mélanger le tout et cuire jusqu’à ce que la viande soit dorée, puis ajouter les poireaux hachés, l’oignon et l’ail dans la poêle et mélanger avec les autres ingrédients, cuire 5 minutes ou jusqu’à coloration dorée. Préchauffer le four à 180 ° C / 356 ° F. Ajouter la fécule de maïs et le bouillon de poulet. Mélanger à nouveau et cuire à feu moyen-vif pendant 5 minutes ou jusqu’à épaississement. Dans un petit moule, ajouter le mélange de poulet et couvrir de pâte feuilletée. Badigeonner la pâte feuilletée d’œuf, percer le gâteau à l’aide d’un couteau. Cuire au four. pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que la pâte feuilletée devienne dorée. Servir et déguster!

