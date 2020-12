UNE

Un musicien adolescent qui a été poignardé à mort dans un parc de Londres a été illégalement expulsé de son école et placé dans une éducation alternative où il a été exploité par des gangs, a révélé un rapport.

Tashaûn Aird, 15 ans, est décédé après avoir été poignardé neuf fois à la poitrine, au cou et au dos le 1er mai 2019, lorsque ses assaillants l’ont identifié à tort comme étant membre d’un gang rival.

Sa mère au cœur brisé a reçu la lettre d’acceptation de son fils dans une école d’arts créatifs après son meurtre, pour lequel un garçon de 16 ans a été emprisonné à vie plus tôt cette année.

Romaine Williams-Reid, 19 ans, et un garçon de 16 ans ont également été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable et emprisonnés pendant 12 ans.

Tashaûn a été expulsé de l’école en juillet 2017 pour avoir prétendument endommagé la propriété d’un enseignant, selon le rapport commandé par City and Hackney Safeguarding Children Partnership.

Il avait déjà été temporairement exclu de l’incident et «répondait positivement à la sanction», précise-t-il.

Cependant, l’école a décidé d’exclure définitivement Tashaûn et il a été placé dans une unité d’orientation des élèves, puis dans un fournisseur d’éducation alternative.

Le conseil a conclu que l’expulsion était illégale mais les gouverneurs ont refusé d’annuler la décision.

L’exclusion a été “un catalyseur” de la détérioration du comportement de Tashaûn et le critique indépendant Charlie Spencer a déclaré qu’elle “a révélé [Tashaûn] à un nouvel environnement plus stimulant dont il n’avait pas vraiment besoin “.

en relation

“En conséquence, [he] a ensuite été éduqué avec une cohorte d’autres élèves exclus qui avaient affiché des problèmes de comportement plus enracinés, des besoins complexes liés à des besoins éducatifs spéciaux, des besoins de sauvegarde importants et des problèmes liés aux gangs, à la criminalité et aux comportements antisociaux », indique le rapport.

«Le critique principal est d’avis que l’école n’a pas épuisé toutes les opportunités disponibles pour maintenir Tashaûn dans son école secondaire.

«Plusieurs préoccupations sérieuses concernant l’exclusion permanente ont été notées par Hackney Learning Trust, qui ont toutes été ignorées par l’école. Les directeurs d’école avaient le devoir de reconsidérer leur décision, ce qu’ils ont fait et ont confirmé, bien que l’exclusion permanente soit jugée illégale.

“Il est apparu que l’école était déterminée à exclure de façon permanente, sans considération des implications plus larges pour sa sécurité, son bien-être ou son éducation.”

Trois mois avant son meurtre, Tashaûn a été gravement blessé lors d’une attaque à l’arme blanche lorsqu’un enseignant de l’unité d’orientation des élèves l’a laissé fréquenter un club de jeunes sans surveillance.

Après l’opération, il a dit à un travailleur social qu’il «avait peur et craignait pour sa sécurité».

La police a indiqué qu’il «disparaissait et les services de renseignement locaux ont suggéré qu’il était exploité criminellement et peut-être impliqué dans les limites du comté».

Cependant, rien n’indiquait qu’il était membre d’un gang.

Les organisations caritatives ont mis en garde contre l’augmentation alarmante du nombre d’enfants exclus de l’école en permanence, liée à la flambée du nombre de recrutés dans le trafic de drogue dans les comtés, ainsi qu’à la violence et à l’emprisonnement des jeunes.

en relation

Les données du ministère de la Justice suggèrent que l’expulsion est le principal facteur commun parmi les garçons qui se retrouvent en prison.

Hackney New School, dont Tashaûn a été expulsé, a été jugée “inadéquate” par Ofsted l’année dernière et a maintenant été reprise par le Community Schools Trust, qui gère deux écoles exceptionnelles à Newham.

La nouvelle directrice Charlotte Whelan a déclaré: “La mort de Tashaûn est une grande tragédie. Mes condoléances et sympathies vont à sa famille.

«Étant donné que son exclusion de cette école a eu lieu avant que je ne devienne chef d’établissement, je ne peux pas commenter directement les conclusions du rapport.

«En effet, aucun membre de l’équipe de gouvernance ou de direction qui a supervisé l’affaire Tashaûn n’est maintenant à l’école.

«Si notre équipe hautement expérimentée avait été en charge lorsque Tashaûn était à l’école, ce cas aurait été traité en respectant strictement les directives professionnelles.»

L’ancien gouverneur et fondateur de l’école, Andreas Wesemann, a déclaré: «Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir aux implications pour les perspectives de Tashaun, et j’aurais aimé que nous puissions trouver un moyen de le réintégrer à l’école.

«Comme vous le savez, les événements qui ont suivi à Hackney New School ont montré que l’école fonctionnait bien en deçà des attentes à bien des égards – y compris, pour être clair, bien en deçà de nos attentes en tant que fondateurs de l’école.

“En fin de compte, le conseil des gouverneurs était responsable de cela. Aujourd’hui, je suis heureux de dire que Hackney New School est entre de bien meilleures mains.”