L’actrice Tatum O’Neal aurait été suicidaire à son domicile californien et a été placée en détention psychiatrique après un incident présumé en septembre. Des sources policières ont déclaré à TMZ que la star de 56 ans aurait menacé de se jeter d’un balcon. La nouvelle est venue quelques semaines après qu’O’Neal a retrouvé son père, l’acteur Ryan O’Neal, avec qui elle a eu une relation difficile pendant des décennies.

La police et les pompiers ont répondu à un appel au domicile d’O’Neal dans la région de Los Angeles pour un rapport faisant état d’une personne suicidaire, ont déclaré des sources à TMZ. O’Neal aurait menacé de sauter d’un balcon. O’Neal a été emmenée dans un hôpital local, où elle a été évaluée et placée en attente psychiatrique. Aucun autre détail de l’incident présumé n’a été rapporté. Les représentants d’O’Neal n’ont fait aucun commentaire.

O’Neal est la fille de Ryan, 79 ans, et de feu Joanna Moore. Elle a écrit sur la relation dysfonctionnelle avec son père dans l’autobiographie à succès A Paper Life. Après avoir été séparé pendant 20 ans, O’Neal a crédité la mort de Farrah Fawcett en 2009 pour avoir joué un rôle dans la réunification des deux. «Elle nous a réunis», a déclaré O’Neal à PEOPLE en 2010. «Il m’a dit qu’il était désolé», a expliqué plus tard O’Neal. “Il est tout ce que j’ai en termes de famille, et j’avais besoin de lui dans ma vie. Mon père était absolument tout pour moi.”

Le mois dernier, le fils d’O’Neal, Sean McEnroe, a partagé une photo d’une réunion de famille sur Instagram. La réunion comprenait ses frères et sœurs Kevin McEnroe et Emily McEnroe. Le jeune frère d’O’Neal, Griffin, qui a également lutté contre la dépendance, était absent de la photo, note PEOPLE. «C’est l’une des photos les plus mémorables de ma vie. La dernière fois que nous étions tous ensemble, c’était à l’occasion du 30e anniversaire de Paper Moon en 2003», a écrit McEnroe. “Je pourrais pleurer des larmes de gratitude pour que tout le monde sur cette photo soit toujours en vie et que nous ayons tous pu nous retrouver après tant d’années de difficultés. est possible.”

O’Neal est devenue célèbre lorsqu’elle a joué dans Paper Moon avec son père en 1973. L’année suivante, elle a remporté l’Oscar du meilleur second rôle à l’âge de 10 ans, et elle détient toujours le record de la plus jeune personne à remporter un Oscar. Tout au long des années 1970, elle a continué à accumuler des performances mémorables dans The Bad News Bears, International Velvet et d’autres films. Elle fait encore des apparitions occasionnelles dans des films et à la télévision, jouant dans des épisodes de Criminal Minds et Law & Order: Criminal Intent. Elle a également participé à Dancing With the Stars en 2006.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en situation de crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contacter la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.