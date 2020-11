T

Le taux de nouveaux cas est en baisse dans plus de 94 pour cent des zones locales d’Angleterre alors que le pays se prépare à sortir du verrouillage la semaine prochaine.

Seulement 18 des 315 régions locales en Angleterre enregistrent actuellement une augmentation des taux de cas de Covid-19, soit 5,7%.

Partout ailleurs – 297 régions sur 315 (94,3%) à travers le pays – enregistre une baisse.

Sur ces 18 zones où les taux augmentent, huit seront placées dans le niveau 3 des restrictions du gouvernement Covid-19 à partir du 2 décembre: Ashford, Dover, Folkestone & Hythe, Maidstone, Medway et Tonbridge & Malling dans le Kent, plus Boston dans le Lincolnshire et South Ribble dans le Lancashire.

Les 10 autres domaines où le taux augmente passeront au niveau 2.

Voici un guide région par région de tous les derniers chiffres, y compris les zones enregistrant les plus fortes baisses hebdomadaires des taux de cas, et la répartition de chaque région entre les niveaux 1, 2 et 3.

Dans tous les cas, les taux sont pour la semaine se terminant le 25 novembre et ont été calculés à l’aide des données publiées par Public Health England.

Nord-est de l’Angleterre

C’est la seule région d’Angleterre à être entièrement au niveau 3.

Les tarifs baissent dans toutes les zones locales.

La plus forte baisse d’une semaine sur l’autre concerne Hartlepool, en forte baisse passant de 523,2 cas pour 100 000 habitants à 265,8.

C’est également la zone avec le taux le plus élevé de la région.

Northumberland a le taux le plus bas: 188,9.

Nord-ouest de l’Angleterre

La majeure partie du nord-ouest a été placée au niveau 3, à quelques exceptions notables près: les six autorités locales de la région de Liverpool City; Warrington; Cheshire East; Cheshire West et Chester; et le comté de Cumbria. Tous ces éléments sont au niveau 2.

Cependant, une seule zone locale de la région enregistre actuellement une hausse des tarifs. Il s’agit de South Ribble, où le taux augmente très légèrement de 224,8 à 232,9.

Hyndburn est la région qui a connu la plus forte baisse d’une semaine sur l’autre, passant de 491,1 à 270,2.

Parmi ces zones entrant dans le niveau 3, Pendle a actuellement le taux le plus élevé (306,1), tandis que Halton a le taux le plus élevé pour les zones entrant dans le niveau 2 (151,5).

Eden en Cumbrie a le taux le plus bas de toutes les zones de la région (63,8).

Yorkshire et Humber

Presque toute cette région entre au niveau 3, à l’exception de la ville de York et du comté de North Yorkshire, qui sera au niveau 2.

Les taux baissent cependant dans toute la région.

À Hull, qui appartiendra au Tier 3, le taux a fortement chuté de 616,3 à 327,2 – la plus forte baisse hebdomadaire de la région.

Hull a également le taux le plus élevé du Yorkshire et du Humber.

York a le plus bas: 99,2.

Midlands de l’Ouest

Chaque région des West Midlands enregistre actuellement une baisse des taux.

La plus forte baisse d’une semaine sur l’autre se produit à Lichfield, dans le Staffordshire, où le taux est passé de 370,4 à 194,7.

Herefordshire, Shropshire et Worcestershire entreront au niveau 2; le reste des West Midlands sera au niveau 3.

Le taux le plus élevé de la région concerne actuellement Stoke-on-Trent (363,9), qui passera au niveau 3.

Telford & Wrekin a le taux le plus élevé parmi les zones destinées au niveau 2 (211,3).

Malvern Hills a le taux le plus bas de toute la région (75,0).

Midlands de l’Est

Les taux sont en baisse dans toutes les zones locales des East Midlands sauf une: Boston dans le Lincolnshire, où le taux est passé de 428,9 à 515,9.

La plus forte baisse d’une semaine sur l’autre dans la région se situe à Blaby dans le Leicestershire, passant de 423,5 à 236,4.

Tous les East Midlands seront placés au niveau 3 à partir du 2 décembre, à l’exception du comté de Rutland et de toutes les zones d’autorité locale du Northamptonshire.

Boston a actuellement le taux le plus élevé de la région, tandis que Rutland a le taux le plus bas (70,1, contre 122,7).

Angleterre orientale

L’ensemble de l’Est de l’Angleterre entre dans le Tier 2.

Cinq des 18 régions d’Angleterre enregistrant actuellement une hausse des taux se trouvent dans cette région: Basildon, Harlow, Ipswich, North Norfolk et Peterborough.

Harlow a enregistré le plus grand saut, passant de 171,1 à 224,0.

Les 40 autres régions enregistrent toutes une baisse des taux, Cambridge enregistrant la plus forte baisse semaine après semaine, passant de 181,9 à 76,1.

Basildon a le taux le plus élevé (284,2) tandis que West Suffolk a le plus bas (35,7).

Londres

Londres est une autre région qui sera entièrement au niveau 2 à partir du 2 décembre.

Les tarifs sont en baisse dans toutes les collectivités locales de la capitale sauf une: Waltham Forest, où ils ont très légèrement augmenté de 208,7 à 210,8.

Havering a enregistré la plus forte baisse d’une semaine sur l’autre, passant de 386,8 à 284,7.

Le taux le plus élevé est à Redbridge (291,6) et le plus bas à Richmond-upon-Thames (85,9).

Sud-est de l’Angleterre

Huit des 67 zones de cette région enregistrent une hausse.

Six d’entre eux seront classés au niveau 3 à partir du 2 décembre: Ashford, Dover, Folkestone & Hythe, Maidstone, Medway et Tonbridge & Malling.

Les deux autres – Surrey Heath et Woking – seront au niveau 2.

Medway a connu la plus forte hausse des taux de tous les domaines de la région, passant de 383,0 à 477,8.

Surrey Heath a connu le plus petit saut: une légère augmentation de 138,9 à 140,0.

Dans l’ensemble, 14 régions du sud-est entrent dans le niveau 3, comprenant le comté de Kent plus Slough dans le Berkshire.

Partout ailleurs se trouvera au niveau 2, à l’exception de l’île de Wight qui est en train d’être placée au niveau 1.

Le sud-est de l’Angleterre est remarquable pour contenir à la fois les taux les plus élevés et les plus bas de toute l’Angleterre.

Swale dans le Kent a le plus élevé: 557,0, contre 644,3.

Worthing dans le West Sussex a le plus bas: 30,7, contre 81,4.

Sud-ouest de l’Angleterre

Seules deux régions du sud-ouest de l’Angleterre ont enregistré une augmentation des derniers chiffres, mais les deux sont de très faibles augmentations: Mendip, de 109,9 à 116,8, et Torridge, de 90,8 à 92,3.

Ces deux domaines seront au niveau 2.

Partout ailleurs dans la région enregistre actuellement une baisse des taux.

Le sud-ouest comprend la seule autre zone d’Angleterre, avec l’île de Wight, qui est placée au niveau 1: Cornwall et les îles Scilly.

Là, le taux s’établit actuellement à 40,2, contre 67,3.

Trois zones du sud-ouest entrent dans la catégorie 3: Bristol, North Somerset et South Gloucestershire.

Toutes les autres zones, à l’exception de ces trois zones et de Cornwall et des îles Scilly, entrent dans le niveau 2.

Bristol a actuellement le taux le plus élevé de la région (208,5) tandis que Cotswold a le taux le plus bas (36,7).