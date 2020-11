Taylor Swift devient l’artiste le plus récompensé aux AMA | .

De nouveau Taylor Swift est couronnée comme l’une des célébrités et artistes musicaux les plus récompensés de l’histoire de la American Music Awards.

Pour cette édition dans l’AMA 2020 l’interprète de “Lover” a remporté trois autres prix, qui ajoutent désormais 32 à sa collection, on dit qu’elle est devenue la jeune artiste avec le plus grand nombre de récompenses remportées en termes de prix présents. se réfère.

Sur Twitter, nous avons trouvé un peu plus de 250 mille tweets dédiés à la jeune femme, qui a réussi à remporter le prix de “Artiste de l’année” pour la troisième année consécutive, cette reconnaissance n’avait été obtenue que par le regretté chanteur Whitney Houston de 1987 à 1989, aujourd’hui au jour Taylor switf Cela fait trois ans depuis 2017.

Taylor devient la première artiste à remporter CINQ fois le prix de “Artiste Pop / Rock Féminine préférée dans l’histoire des #AMAs. De plus, elle est la première artiste à remporter cette catégorie 3 fois de suite depuis Whitney Houston”, a partagé @TayUpdatesARG Sur Twitter.

Ses millions de followers (140 millions au total) sont enthousiasmés par ses succès, peut-être un peu plus qu’elle, et encore plus par le fait que lorsqu’ils l’ont contactée, elle a laissé tout le monde impressionné car la chanteuse était en studio d’enregistrement. réenregistrer ses anciennes chansons.

Pour ses fans, c’était quelque chose de plus qu’incroyable de la voir à ce moment-là, qui bien que n’étant pas du tout arrangée comme le seraient peut-être de nombreuses célébrités à ce moment-là, c’était quelque chose de vraiment tendre et surprenant, surtout pour l’humilité qu’elle montrait.

Taylor reçoit le prix de «l’artiste de l’année» aux #AMAs 2020! “Je vous aime beaucoup. La raison pour laquelle je ne suis pas présent ce soir est que je me retrouve à réenregistrer mon ancienne musique, dans le studio où elle a été initialement enregistrée … »pic.twitter.com/FxK3LcX4Lc – Taylor Argentina Media (@ TayUpdatesARG2) 23 novembre 2020

La raison pour laquelle je ne suis pas là ce soir est que je réenregistre en fait toute ma musique ancienne dans le studio où nous l’avons initialement enregistrée. C’était donc incroyable. Et j’ai hâte que vous l’entendiez », a-t-il déclaré sur vidéo à sa mention.

Tout au long de sa carrière même depuis ses débuts dans le genre country Taylor Swift Elle a toujours apprécié le soutien de l’industrie qui lui a donné naissance ainsi que de ses fans qui la soutiennent depuis le début en 2004, cela semble peu de temps mais c’est déjà quelque chose d’assez significatif.

Les prix que Taylor Switf a remporté ce dimanche étaient:

Prix ​​de l’artiste de l’année Clip vidéo préféré Artiste pop / rock préférée

Pendant des années, elle a été l’une des artistes musicales avec le plus grand nombre de nominations, toujours en concurrence avec les meilleurs, et bien que récemment, de nouveaux artistes et des interprètes impressionnants tels que Billie Eilish, The Weeknd et Shawn Mendes aient encore ou peuvent rivaliser. Taylor SwiftSûrement dans quelques années nous rencontrerons de grands concurrents car ces nouveaux talents sont une forte concurrence pour la belle blonde aux yeux bleus.

Jusqu’ici l’interprète de “You Need to Calm Down” n’a rien partagé sur ses réseaux sociaux, elle est généralement un peu introvertie à leur sujet, elle préfère rester un peu anonyme c’est quelque chose qui est respecté, mais ses fans le seraient ravi d’entendre vos réflexions à ce sujet et plus encore d’entendre vos remerciements en dehors de la cérémonie de remise des prix.

Pour remporter ces catégories, les internautes devaient voter en faveur de leur artiste préféré, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, ils célèbrent l’effort quotidien qu’ils ont fait pour faire gagner leur artiste préféré.

Il est peut-être normal qu’une célébrité, ayant tant de succès, commence à être critiquée, cela est arrivé à maintes reprises à la jeune fille de 30 ans, qui est dans son meilleur moment, en tant qu’artiste et en tant que femme.

