L’artiste de l’année, qui a battu des records en 2020, a pris le temps de profiter d’une promenade hivernale avec son petit ami et sa belle-mère.

L’heureux couple a donné à leurs fans une joie de les voir comme toujours amoureux, même s’ils n’avaient pas été vus ensemble depuis février de l’année dernière.

Taylor et Joe ont marché de manière romantique dans un parc en se tenant la main, chaleureusement emmitouflés pour le temps humide et froid de Londres.

Swift portait un long manteau Stella McCartney surdimensionné en bleu marine, un jean skinny, des bottes de pluie Hunter et un bonnet magenta assorti avec ses gants et son masque à fleurs.

Alwyn a accompagné le look de la chanteuse avec une doudoune bleue, un jean classique, un chapeau et un masque en laine assortis, et a également protégé ses pieds avec des bottes de pluie Hunter pratiques.

Le trio semblait plongé dans leur conversation, marchant et parlant alors que la mère de l’acteur, âgée de 29 ans, Elizabeth Alwyn, faisait des gestes animés de la main.

Nous savons que le couple de 4 ans, bien qu’il ne partage pas souvent sa vie sur les réseaux sociaux, a passé une grande partie de la pandémie dans l’isolement ensemble et a même écrit certaines des chansons de leurs derniers albums surprises, Folklore et Evermore, où Joe apparaît sous le pseudonyme. William Bowery.

Folklore, le huitième album de la star, a battu des records incroyables depuis sa sortie en juillet 2020, selon les données de la MRC. C’était l’album le plus vendu de l’année, faisant d’elle la première artiste à atteindre un tel exploit cinq fois, et le seul album de l’année à se vendre à plus d’un million d’exemplaires.

Swift a également dépassé Whitney Houston en tant que femme qui a passé les plus longues semaines au No. 1 sur le graphique Billboard 200, avec 47 semaines.

Evermore, son deuxième album surprise de l’année et le neuvième de sa carrière, malgré son arrivée en décembre, s’est également classé parmi les 10 albums les plus vendus de 2020.

Comme si cela ne suffisait pas, en 2020, l’interprète de 31 ans a battu son propre record aux American Music Awards.

Après être devenue l’artiste de l’année pour la troisième année consécutive, en tant que meilleure artiste pop / rock féminine et en remportant le meilleur vidéoclip pour «Cardigan», Swift a ajouté un total de 32 statuettes et a défendu son titre de la star la plus récompensée de l’histoire de ce prix.