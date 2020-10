Taylor Swiftprête sa voix à une publicité politique qui vise à Donald Trumpla présidence et les problèmes qui affligent l’Amérique … tout en encourageant les jeunes à voter pour Joe Biden.

La chanson politiquement chargée de Taylor “Only the Young” est utilisée dans la vidéo musicale qui traite de la suppression des électeurs et de son bœuf avec Trump … tout en soulignant ce que Biden et Kamala Harris peut faire.

L’annonce commence par la voix du sénateur Harris qui demande: «Pourquoi tant de gens puissants essaient-ils de nous rendre si difficile le vote?»

À partir de là, les paroles de Swift résonnent comme des événements troublants des 4 dernières années – fusillades de masse, enfants séparés de leurs parents à la frontière, troubles civils, défi sans masque de Trump – le tout juxtaposé à des images d’espoir et de leadership.

Tandis que Taylor chante: “Ils ne vont pas nous aider / Trop occupés à s’aider eux-mêmes / Ils ne changeront pas ça / Nous devons le faire nous-mêmes”, le message est clair … les jeunes doivent se mobiliser … et voter Trump.

La chanteuse est devenue une critique fervente du président au cours des 2 dernières années, à partir du moment où elle a annoncé qu’elle était vote démocrate au Tennessee en novembre 2018.

Swift a approuvé Biden, affirmant que l’Amérique avait une chance de guérir sous lui. Elle a dit … «Le changement dont nous avons le plus besoin est d’élire un président qui reconnaît que les personnes de couleur méritent de se sentir en sécurité et représentées, que les femmes méritent le droit de choisir ce qui arrive à leur corps et que la communauté LGBTQIA + mérite d’être reconnu et inclus. “