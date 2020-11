La star n’était pas à la cérémonie à Los Angeles et a plutôt prononcé son discours d’acceptation à distance.

Elle a dit qu’elle ne pouvait pas faire le spectacle parce qu’elle était en studio à travailler sur de nouvelles versions de son catalogue arrière.

Cela vient après que les enregistrements de ses six premiers albums aient été vendus contre son gré à une société de capital-investissement par l’éminent gestionnaire de talents Scooter Braun.

Swift, qui a sorti l’album Folklore en juillet, a déclaré: “C’est un prix voté par les fans qui compte tellement pour moi.

“Vous avez été au-delà de merveilleuses toutes les années de ma carrière mais surtout celle-ci, quand nous avons été si éloignés, nous n’avons pas pu nous voir en concert mais je me sens toujours vraiment connecté à vous à travers la musique et votre réaction au folklore et à toutes les manières dont votre imagination a honoré cet album.

“Je t’aime tellement et j’ai vraiment, vraiment de la chance à cause de toi.”

Swift n’était pas le seul talent reconnu lors de la cérémonie à distance sociale sécurisée de Covid qui a vu des performances de Jennifer Lopez, Katy Perry, Billie Eilish, BTS, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Justin Bieber et Lewis Capaldi.

Seul un public limité – tous portant des masques – a été autorisé à l’intérieur du Microsoft Theatre du centre-ville de Los Angeles pour les voir alors que la ville est en proie à une pandémie qui s’aggrave considérablement.

(

The Weeknd se produisant dans la rue devant les AMA

/ AP)

La star canadienne The Weeknd – portant des bandages sur le visage en accord avec le look de son dernier album After Hours – s’est produite dans les rues à l’extérieur et a été nommée masculine Soul / R & B préférée et a remporté la chanson soul / R & B préférée pour Heartless.

Les mégastars de la K-pop BTS ont remporté le prix du duo / groupe pop / rock préféré, acceptant le prix de la Corée du Sud. Ils ont également clôturé le spectacle avec une performance de leur pays d’origine.

Lopez, montrant sa nouvelle coiffure plus courte et plus pointue, a livré une performance torride aux côtés de la chanteuse colombienne Maluma.

Lopez, 51 ans, portait une tenue noire pure pour les chansons Pa Ti et Lonely, qui figureront sur la bande originale de la comédie romantique Marry Me.

Megan Thee Stallion, fraîchement sortie de son premier album Good News, a interprété la chanson Body en direct pour la première fois et a accepté le prix de la chanson rap / hip-hop préférée au nom d’elle-même et de Cardi B pour le WAP classé X.

(

Dua Lipa

/ AP)

Doja Cat a été nommé nouvel artiste de l’année.

La nuit a marqué le retour de Perry sur une scène de remise de prix pour la première fois depuis la naissance d’une fille en août et elle a interprété son morceau Only Love aux côtés de l’auteur-compositeur-interprète Darius Rucker.

Dua Lipa a remporté le prix de la chanson pop / rock préférée pour Don’t Start Now et a prononcé son discours d’acceptation du Royal Albert Hall de Londres. Elle a également rayonné dans une performance du lieu historique.